Les forfaits mobile illimités de cet opérateur sont aux meilleurs prix sur le réseau Orange dès 5,99 € !

Un forfait mobile pas cher avec 20 Go

Lebara propose des forfaits pas chers et adaptés à vos besoins. Parmi celles-ci, leur formule avec 20 Go de data offre une très bonne quantité de données pour ceux qui n’ont pas besoin d’utiliser énormément d’enveloppe web par mois. Avec des appels et des SMS illimités vers la France, Lebara vous permet de rester en contact avec vos proches partout où vous allez dans l'hexagone. Et bien sûr, un gros avantage de cet opérateur MVNO est qu’il vous donne accès au réseau Orange, le premier réseau de France selon l'Arcep. 20 Go pour seulement 5,99 € par mois, c’est une bonne affaire !

Une formule sans engagement pour 40 Go

Si vous avez besoin de plus de données mobiles, un forfait sans engagement avec 40 Go est disponible également auprès de Lebara pour 7,99 € par mois. Il s’agit d’une offre intéressante pour écouter sans problème vos sites de streaming audio dans le bus, ou pour regarder des services de SVOD dans le train par exemple. Avec lui, vous pouvez appeler en illimité et envoyer des SMS illimités vers la France.

100 Go de data pour ce forfait illimité

Pour ceux qui ont des besoins encore plus importants en data, le forfait 100 Go est un autre choix que vous pouvez faire pour être certains de ne jamais manquer de données mobiles. Pour seulement 9,99 € par mois, vous disposez de 100 gigas en métropole ! Un rapport qualité prix très intéressant, surtout pour un forfait sans engagement, que vous pouvez donc arrêter à tout moment s’il ne vous convient pas. Les appels et les SMS sont illimités vers la France, et le forfait est renouvelé automatiquement tous les 30 jours.

130 Go our un max de data !

Si vous êtes très gourmands en données mobiles, peut-être parce que vous jouez beaucoup à des jeux vidéo en roaming sur votre smartphone, ou que vos applications préférées utilisent beaucoup de gigas, Lebara vous propose un forfait illimité que ce soit pour les appels ou SMS vers la France, avec 130 Go. Comme pour les autres forfaits de Lebara, cette formule est renouvelée automatiquement tous les 30 jours. Mais ce n’est pas tout car avec lui, vous avez également accès au réseau Orange, le réseau numéro 1 de France, à la fois stable et fiable. Pour 13,99 € par mois, il s’agit d’un très bon rapport qualité/prix !