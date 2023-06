Honor Magic 4 Lite 5G : Suite à la sortie du Magic 5 Lite, ce smartphone polyvalent est à un prix réduit ! Retrouvez-le à moins de 225€ sur Amazon !

Le Honor Magic 4 Lite est un smartphone sorti par Honor il y a 1an. C'est un smartphone milieu de gamme qui bénéficie de bons composants. En effet, il est équipé d'un bon processeur, d'un écran 120hz de très bonne qualité, d'une bonne batterie qui offre une autonomie suffisante, des capteurs photos à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un smartphone de cette gamme. Bien que le Honor Magic 5 Lite est venu le remplacer, ce smartphone reste intéressant. Que ça soit pour des personnes qui ne cherchent pas forcément les dernières fonctionnalités, mais qu'ils veulent quand même un smartphone récent et puissant. Mais également des utilisateurs qui ne veulent pas débourser une fortune dans son smartphone. N'hésitez plus, profiter du Magic 4 Lite à seulement 220€ sur Amazon !

Les bonnes caractéristiques du Honor Magic 4 Lite

Écran : LCD 120hz, de 6,81 pouces

LCD 120hz, de 6,81 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Mémoire : 6 Go de RAM

6 Go de RAM Stockage : 128 Go de stockage interne

128 Go de stockage interne Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 4800 mAh avec charge rapide de 66 W

Le Honor Magic 4 Lite est équipé d'un processeur puissant, offrant des performances rapides et fluides. Vous pourrez ainsi exécuter plusieurs applications simultanément, jouer à des jeux gourmands. Doté de la connectivité 5G, le Honor Magic 4 Lite vous permet de profiter d'une navigation rapide et fluide. En ce qui concerne la photographie, le Honor Magic 4 Lite dispose d'un ensemble de caméras polyvalent. Capturez des moments avec précision grâce à son appareil photo principal performant. Pour l'écran du Honor Magic 4 Lite 5G, c'est un véritable atout pour les amateurs de contenu multimédia et de jeux. Doté d'un écran de qualité, il offre une expérience visuelle immersive et captivante. Pour finir, il dispose d'une batterie de 4800 mAh qui vous permettra de tenir plus d'1 journée en utilisation normale. De plus, il est équipé de la technologie SuperCharge de chez Honor. Celle-ci permet de recharger votre smartphone à 81% en seulement 30 min !

La promotion du Honor Magic 4 Lite sur Amazon

Le Honor Magic 4 Lite est actuellement à 220€ sur Amazon, c'est une offre à ne pas manquer ! De plus, si vous souhaitez revendre votre ancien smartphone, vous pouvez le faire ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Honor Magic 4 Lite sur Amazon.