Lancement officiel du Honor 90 Lite : le meilleur smartphone d’entrée/milieu de gamme de l’année

Honor 90 Lite : le meilleur rapport qualité/prix du marché !

Absent du marché pendant quelques temps, Honor est revenu en force et enchaîne les sorties depuis quelques mois. Désormais complètement autonome, le fabricant chinois déjà bien connu pour ses smartphones aux caractéristiques avancées à prix attractifs, va encore plus loin avec ce nouveau modèle. Destiné à tous les utilisateurs qui recherchent un smartphone performant et pas cher, le Honor 90 Lite ne fait pas de compromis, ni sur les finitions, ni sur les performances et encore moins pour les photos. Au total, vous avez donc un appareil dont les caractéristiques n’ont rien à envier aux modèles de la gamme supérieure, mais pour un prix totalement sacrifié : moins de 250 € !

Le Honor 90 Lite en 5 points-clés !

Si on vous dit que le Honor 90 Lite est THE smartphone de cet été, c’est parce qu’en plus de son prix canon, il coche vraiment toutes les cases.

Un capteur de 100 mégapixels pour des images ultra-claires

Premier atout distinctif de ce smartphone : son capteur arrière principal de 100 mégapixels. C’est tout simple : aucun autre smartphone de cette catégorie ne propose d’équipement de ce type.

Avec un tel capteur, associé ici à un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, le Honor 90 Lite capte un maximum de lumière et délivre des clichés ultra nets en journée, mais aussi la nuit. Finies les photos et vidéos floues et sombres !

Un design Premium, tout en légèreté

Avec ses 7,48 mm d’épaisseur et ses 179 g sur la balance (batterie incluse), le Honor 90 Lite porte parfaitement son attribut de « Lite ». Facile à porter et à manier, c’est un smartphone discret, mais élégant, avec une coque arrière en verre et des bordures très fines. Trois superbes coloris sont proposés : Midnight Black (Noir), Cyan Lake (Bleu) et Titanium Silver (Gris).

Vous allez adorer l’exhiber !

Ecran « sans bordures » pour une réelle immersion visuelle

Vivez une expérience visuelle immersive avec un bel écran sans bords de 6,7 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’une résolution en Full HD+ (2388x1080 pixels).

Bonnes performances et gros stockage

Qui a dit qu’il faut débourser gros pour avoir un smartphone performant ? Pas Honor en tout cas ! Avec le 90 Lite, le fabricant chinois vous donne accès à la 5G pour moins de 300 € grâce à un excellent processeur octa-core et à une solide RAM de 8 Go. Côté stockage, ce sont 256 Go qui vous sont offerts d’emblée pour stocker un maximum de contenus.

Autonomie au point et recharge au taquet !

Enfin le Honor 90 Lite est un smartphone sur lequel vous pouvez compter toute la journée. Sa batterie de 4500 mAh vous accompagne valablement dans vos aventures quotidiennes. Et avec la recharge rapide à 22,5 Watts, vous pouvez refaire le plein d’énergie rapidement.

Une offre de lancement à ne surtout pas rater !

Pour son lancement sur le marché français, le Honor 90 Lite sera associé à une offre de précommande inédite valable du 20 juin au 06 juillet.

Pendant toute cette période, le smartphone sera disponible à 299,90 €, avec en prime :

Un coupon de réduction de 50 € qui passe le produit à 249.90€ en renseignant le code promo ALM90L

Un cadeau d’une valeur de 59,90 € : des écouteurs sans fil Honor Earbuds X5.

C’est carrément les soldes d’été avant l’heure !

Profitez dès maintenant de cette offre