Samsung Galaxy S22 : Amazon casse le prix de cet excellent Samsung et le passe à moins de 540€ ! Attention, il n'en reste plus beaucoup en stock !

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone haut de gamme sorti en 2022 par Samsung, un smartphone populaire que tout le monde connait. Généralement, ce n'est pas le type de smartphone que l'on retrouve en très forte réduction un an après sa sortie. Mais actuellement, Amazon casse le prix de son ancien modèle pour le passer de 859€ à seulement 535€ ! Cette baisse de prix impressionnante s'explique en partie par la baisse des ventes de smartphones durant le premier semestre 2023. Donc si vous recherchez la bonne affaire, c'est le moment idéal ! Surtout que le Samsung Galaxy S22 profite d'une très belle fiche technique pour son prix : un écran haut de gamme très performant, une puce 5G impressionnante, un équipement photo polyvalent pouvant filmer en 8K et une belle autonomie. Ce smartphone polyvalent vous attend en réduction chez Amazon, mais attention nous ne sommes pas les seuls à avoir flairer la bonne affaire, les stocks diminuent vite !

Fiche technique Samsung Galaxy S22

Écran : Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels

: Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels Processeur : Processeur Samsung Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1

: Processeur Samsung Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go, 256 Go

: 128 Go, 256 Go Appareil photo : Configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité.

: Configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 3700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W et de la charge sans fil 15W

Le Samsung Galaxy S22 possède un très bel écran compact de grande qualité, un équipement photo polyvalent composé de capteurs très performants. Le S22 est très fluide grâce à ses 8Go de RAM et sa puce puissante, il est également assez endurant grâce à une batterie bien optimisée.

Promo Samsung Galaxy S22 : Amazon casse son prix mais il faut faire vite !

Le Samsung Galaxy S22 est sorti à 859€ l'année dernière et il est maintenant disponible à moins de 535€ ! Une belle réduction de la part d'Amazon qui le met en avant en ce moment dans sa catégorie "choix d'Amazon". Cette promotion ne passe pas inaperçue et il ne reste plus que 12 pièces en stock au moment où j'écris ces lignes ! Donc n'hésitez pas et faites vous plaisir dès maintenant si ce smartphone vous plaît !