Les futurs Honor 200 et 200 Pro, processeur haut de gamme et configuration photo digne des meilleurs photophones ?

Après l’annonce du lancement des précommandes du Honor 200 Lite, il semblerait que la marche chinoise propose prochainement d’autres mobiles de la série numérotée 200. Il s’agirait des Honor 200 et Honor 200 Pro. Ces nouveaux modèles Honor 200 ont été identifiés sous les numéros ELP-AN00 et ELI-AN00 sur la certification 3C, comme l'a rapporté le site Gizmochina. Bien que la correspondance exacte entre les numéros de modèle et les variantes standard ou Pro n'ait pas été précisée, il est confirmé que les deux téléphones bénéficieront d'une vitesse de charge rapide de 100 watts.

Un chipset de plus en plus en vogue, le Snapdragon 8s Gen 3

Quant à la puissance de traitement, un utilisateur du réseau social chinois Weibo a révélé que le Honor 200 serait équipé du processeur Snapdragon 8s Gen 3. Rappelons que celui-ci a été récemment annoncé par Qualcomm et qu’il équipé déjà le Motorola edge 50 Ultra ainsi que d’autres téléphones portables qui ne sont et ne seront pas disponibles en France. Toutefois, ce chipset qui semble séduire une large partie de l’industrie est pressenti pour être au cœur du POCO F6 (à moins qu’il ne s’agisse du POCO F6 Pro). De son côté, le Honor 200 Pro disposerait d'une puce Snapdragon 8 Gen 3, promettant ainsi des performances de haut niveau pour les utilisateurs exigeants. Il s’agirait de la même plateforme que le haut de gamme Magic6 Pro, le Samsung Galaxy S24 Ultra, le OnePlus 12, le Xiaomi 14, le Nubia RedMagic 9 Pro ou l’Asus Zenfone 11 Ultra, par exemple.

Honor 200 Lite

Des caméras de pointe et affichage amélioré

Le design de l'îlot de caméra arrière des Honor 200 devrait connaître d'importantes modifications, avec un ensemble qui inclurait une caméra principale à ouverture variable et stabilisation optique de l'image (OIS), ainsi qu'une caméra téléobjectif. De plus, les innovations ne s'arrêtent pas là : un autre informateur sur Weibo a indiqué que la série Honor 200 pourrait intégrer une double caméra selfie dans une encoche en forme de pilule, et bénéficierait d'un écran OLED incurvé sur les 4 côtés, comme le Magic6 Pro avec une très haute définition.

Ces avancées, si elles se confirment, marquent une montée en gamme significative pour la série Honor 200, positionnant ces modèles comme des concurrents sérieux dans le marché des smartphones haut de gamme.