Le prochain smartphone gaming Red Magic 8S Pro aperçu dans les listes d’Antutu

Actuellement, Nubia propose le smartphone gaming Red Magic 8 Pro dont vous pouvez lire notre test complet. Il profite d’une configuration des plus musclées pour permettre aux utilisateurs de jouer dans les meilleures conditions possibles. Il pourrait être prochainement rejoint par le Red Magic 8S Pro. En effet, il semble que ce nouveau modèle soit annoncé d’ici quelques semaines à quelques mois.

Une fois n’est pas coutume, c’est le très bien renseigné Digital Chat Station qui a posté un message sur le réseau social chinois Weibo contenant une photo de ce qui serait le Red Magic 8S Pro avec son écran montrant les résultats du benchmark réalisé sous l’application de mesure de performances Antutu Benchmark. Le mobile testé a décroché un score total de 1 704 113, ce qui est particulièrement élevé. On peut également voir les détails des différents tests réalisés par l’application pour le CPU, le GPU, la mémoire et l’interface. Tous les résultats sont assez impressionnants.



Nubia Red Magic 8 Pro

Quelles autres caractéristiques pour le Red Magic 8S Pro ?

Toujours d’après Digital Chat Station, le smartphone Red Magic 8S Pro serait doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2. Il s’agit d’une version overclockée, profitant de vitesses d’horloge plus élevées que la version classique permettant ainsi d’offrir des performances accrues. En outre, il semblerait que le mobile soit capable de supporter la charge à 170 watts. Il embarquerait un système de refroidissement actif, un ventilateur, comme sur les précédents modèles afin de permettre aux composants d’avoir une température raisonnable pour les meilleures performances.

Pour le moment, aucune date, même très approximative, n’est connue pour le lancement du Red Magic 8S Pro, mais il est possible que l’annonce ne tarde pas trop étant donné que le mobile semble fini et en phase de test.