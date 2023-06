Un forfait illimité 10Go à 4.99€ par mois, c'est possible avec ces deux opérateurs low cost !

Le forfait pas cher de Syma Mobile : 10 Go à seulement 4.99€, et pas que la première année !

Syma Mobile, l'opérateur virtuel utilisant le réseau SFR, vous propose en ce moment une offre imbattable. Avec son forfait illimité 10 Go, vous bénéficiez d'appels, de SMS et de MMS illimités en France métropolitaine. Mieux encore, vous pouvez communiquer sans limite depuis l'Union européenne et les départements d'Outre-Mer vers la métropole et ces mêmes zones. De plus, vous disposez de 10Go en métropole et de 5 Go pour rester connecté lors de vos voyages dans les DOM et l'UE. Tout cela pour seulement 4,99 € par mois, faisant de ce forfait Syma une véritable aubaine à ne pas manquer !

Auchan Telecom : Des économies assurées avec un forfait illimité 10 Go à 4.99€ !

Auchan Telecom ne se laisse pas distancer avec son forfait sans engagement incluant 10 Go de données mobiles. Pour moins de 5€ par mois, vous pourrez donc utiliser 10Go en France métropolitaine, et lorsque vous voyagerez au sein de l'Union européenne et des départements et territoires d'Outre-Mer, l'opérateur vous octroie 6 Go de data. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités vers les mobiles et les fixes de la métropole lorsque vous êtes en France, y compris les DOM, ainsi qu'en voyage dans l'Union européenne. Cette offre est connectée sur les antennes 4G de Bouygues Telecom. Par ailleurs, vous ne prenez aucun risque car cet abonnement de téléphone est sans engagement de durée. Le prix de 4.99€ par mois est fixe, il n'évoluera donc pas au bout de quelques mois.