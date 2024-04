Même pas besoin d'attendre les French Days chez Samsung avec cette offre sur le plus puissant des smartphones milieu de gamme

Le Galaxy A55 est le fleuron de la gamme A de Samsung, offrant une combinaison de puissance et de fonctionnalités avancées à un prix très accessible. Avec son écran Super Amoled et ses caractéristiques proches du haut de gamme, il est le choix parfait pour ceux qui cherchent à allier un prix raisonnable à un puissant smartphone.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

Processeur : Exynos 1480

RAM : 8 Go

Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

Caméra principal : 50 MP

Caméra avant : 32 MP

Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone 5G de Samsung doté de composants avancés, le positionnant comme le milieu de gamme le plus performant du moment. Son écran Super AMOLED offre une qualité visuelle supérieure, tandis que son appareil photo assure des clichés de haute qualité. Avec sa batterie de 5000 mAh et son processeur puissant, il offre une expérience utilisateur fluide et réactive, idéale pour le multitâche, le gaming et le streaming.

