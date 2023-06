Profitez des promotions forfaits mobiles SOSH à prix cassé pour passer sur le réseau Orange

Un mini forfait SOSH 1Go à moins de 8€

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile axé sur les communications et que vous n'utilisez pas souvent votre Smartphone pour vous connecter à Internet. Sosh a exactement ce qu'il vous faut. Son plus petit forfait illimité avec 1 Go de données mobiles vous offre en effet des appels, de SMS et MMS en illimité en France, y compris depuis les DOM et l'Europe (à l'exception de la Suisse et d'Andorre). Vous pourrez également profiter de 1Go sur le réseau Orange en métropole. Le meilleur dans tout ça ? Ce forfait très avantageux, parfaitement adapté aux petits budgets, ne vous coûtera que 7,99 € par mois !

SOSH : une série limitée avec 130Go

Disponible sur le réseau mobile Orange, cette série limitée de SOSH vous propose 130Go d'internet au prix de 15,99€ par mois. Et le meilleur, c'est que ce tarif préférentiel restera valable même après la première année d'abonnement. Si vous êtes intéressé, sachez que cette offre mobile est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais supplémentaires. Avec cette série limitée, vous bénéficiez de 100 Go de données internet en France métropolitaine. Si vous voyagez à l'étranger, vous pouvez utiliser jusqu'à 20 Go depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. En matière de communications, vous pourrez appeler et échanger vos messages sans compter en France métropolitaine comme en Europe (UE/DOM) grâce à l'illimité.

Le forfait SOSH 5G : 140Go à 20.99€

Sosh, la marque low-cost d'Orange, vous offre la possibilité de passer à la vitesse supérieure avec son forfait 140 Go compatible 5G à 20,99 € par mois, sans engagement et sans augmentation de prix au bout de quelques mois. Ce forfait SOSH vous donne accès à 140 Go de données en 5G, dont 25 Go sont utilisables chaque mois lors de vos déplacements dans l'Union européenne et les DOM. Pour ce qui est des communications, ce forfait mobile inclut également les appels, les SMS et les MMS depuis la France métropolitaine vers les numéros des réseaux métropolitains ansi que depuis l'UE et les DOM vers les mêmes zones, ainsi que vers les numéros de la France métropolitaine.