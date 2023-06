Des rendus des Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 en fuite, bien avant la présentation officielle

Alors que le géant sud-coréen a prévu la présentation officielle de ses deux smartphones pliants, entre autres produits, fin juillet depuis la Corée du Sud, les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 se dévoilent avant l’heure. La plupart des caractéristiques techniques ainsi que les formes définitives de ces deux smartphones ont largement fuité depuis plusieurs mois maintenant. Les visuels publiés par SnoopyTech (d’où le filigrane Snoopy) montrent les deux mobiles dans différentes positions. On peut notamment observer que les formes ne sont pas très différentes de celles de Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. L’écran externe de ce dernier a toutefois changé pour une forme très particulière comme l’icône d’un dossier. En outre, les capteurs photo dans une position verticale sur le Galaxy Z Flip4 semblent être organisés de manière horizontale sur le Galaxy Z Flip5.

Le Galaxy Z Fold5, de son côté, semble beaucoup plus ressembler à son prédécesseur. Il propose encore une configuration d’optiques avec trois modules installés à l’arrière du volet droit, dans le coin supérieur à gauche. Les boutons ont les mêmes emplacements que sur le Galaxy Z Fold4 et la touche de mise en veille intègre le lecteur d’empreinte digitale. Les bords des écrans, interne et externe, semblent légèrement plus fins que sur le modèle actuel.

Techniquement, le Galaxy Z Fold5 aurait un écran AMOLED de 7,6 pouces interne, pouvant avoir une fréquence variant entre 1 et 120 Hz. L’écran externe fait 6,2 pouces et propose une fréquence de 120 Hz. Ce mobile Samsung sera animé par un Soc Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de mémoire vive et alimenté par une batterie d’une capacité de 4400 mAh. Il serait certifié IPX8. Il embarquerait une configuration photo de 50+12+12 avec un téléobjectif ainsi que deux caméras à selfie, de 4 mégapixels sous l’écran interne et de 10 mégapixels au niveau du poinçon sur l’écran externe.

Le Galaxy Z Flip5 aurait un écran AMOLED flexible de 6,7 pouces avec une fréquence variant entre 1 et 120 Hz. L’écran externe aurait une diagonale de 3,4 pouces (1-120 Hz). Il serait animé par le même Soc que le Galaxy Z Fold5 avec 8 Go de mémoire vive. Sa configuration photo serait de 12+12 mégapixels, plus grands que les capteurs actuels avec une caméra à selfie de 10 mégapixels au niveau de l’écran interne. Il serait alimenté par une batterie d’une capacité de 3700 mAh.