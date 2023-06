Qualcomm lance son chipset d’entrée de gamme Snapdragon 4 Gen 2 avec accès à la 5G

Le nouveau processeur pour appareils mobiles Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 est désormais une réalité et tous les fabricants de téléphones sont appelés à évaluer ses performances ainsi que ses différentes capacités fonctionnelles pour l’intégrer sur différents mobiles. Le Soc est doté de deux cœurs Cortex-A78 cadencé à 2,0 GHz. Il est également doté de 6 cœurs dédiés à l’efficacité Cortex-A55 aussi avec une fréquence d’horloge de 2,0 GHz. Sur le papier, Qualcomm promet des performances supérieurs d’environ 10% par rapport au précédent Snapdragon 4 Gen 1. Ce nouveau chipset est dépourvu de circuit dédié aux performances graphiques GPU signifiant qu’il permettra de jouer mais seulement à des jeux qui utilisent très peu de ressources.

Quelles capacités pour le Snapdragon 4 Gen 2 ?

Pour la connectivité, le Snapdragon 4 Gen 2 est capable de supporter la mémoire vive au format LPDDR5 jusqu’à 3200 MHz, soit le dernier format en date. Il peut également prendre en charge le format UFS 3.1. La norme UFS 4.0 étant, pour le moment, la plus avancée à ce jour. En outre, le Soc peut supporter les surfaces d’affichage jusqu’à une définition Full HD+ soit 1080x2400 à 120 images par seconde. On peut également compter sur la prise en charge de la technologie Quick Charge 4+ ainsi que la connectique USB-C 3.2 Gen 1. Le processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 intègre un modem Snapdragon X61 capable d’accéder aux réseaux 5G. Il propose également du Wi-Fi 5 (802.11ac) ainsi que du Bluetooth 5.1 supportant le format aptX pour l’audio.

Pour la partie photo, le Snapdragon 4 Gen 2 est capable de gérer les capteurs photo jusqu’à 108 mégapixels. On peut compter sur un traitement d’images pouvant produire une réduction du bruit numérique lors de captations vidéo. Le chipset prend en charge des séquences vidéo avec une définition maximale de 1080p soit du Full HD à 60 images par seconde avec la possibilité de faire des scènes au ralenti à 120 images par seconde en 720p. Il supporte la stabilisation numérique de l’image (EIS).

Les premiers smartphones embarquant la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 devraient être disponibles d’ici les prochains mois. Il se dit que les marques Xiaomi et Vivo seraient parmi les premières à l’adopter pour leurs mobiles respectifs.