Le Oppo Reno 10 5G passe dans les listes de résultats de Geekbench dévoilant une partie de sa fiche technique

Actuellement en délicatesse sur certains marchés dont en France avec des activités qui semblent totalement arrêtées, la marque Oppo propose malgré tout une continuité de ses gammes de smartphones dans plusieurs pays et pourrait prochainement annoncer une nouvelle série de mobiles à l’échelle internationale. Il s’agirait de la série des Reno 10. Celle-ci comporterait plusieurs modèles dont une version Reno 10 5G. Celui-ci, portant le numéro de modèle CPH2531 a été repéré dans les listes de résultats de l’application de mesure de performances Geekbench qui rend ses scores publics. Selon les rumeurs les plus sérieuses, il semblerait que le smartphone Reno 10 5G, un appareil de milieu de gamme, soit officialisé dans le courant du mois de juillet et qu’il pourrait être accompagné de deux autres modèles.

Un Soc MediaTek Dimensity 7050 à bord

Sous Geekbench, le smartphone Oppo Reno 10 5G a obtenu un score de 956 pour le test monocœur et de 2340 pour le test multicœur. On peut également voir que le mobile est animé par le système Android version 13. Il profite d’un Soc MT6877V qui pourrait correspondre au processeur MediaTek Dimensity 7050. Sur la fiche publiée par Geekbench, il est mentionné une quantité de 8 Go de mémoire vive. Cela pourrait être l’une des configurations proposées mais il devrait y en avoir d’autres, peut-être avec 6 Go pour être plus abordable.

Pour les autres caractéristiques techniques, pour le moment, ce sont l’objet de rumeurs. Il se dit que l’appareil pourrait disposer d’un écran AMOLED de 6,74 pouces avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité maximale de 950 cd/m². Il pourrait être alimenté par une batterie d’une capacité de 4600 mAh supportant la charge à 80 watts. Il serait compatible 5G, Wi-Fi et Bluetooth avec un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran. Sa configuration photo serait de 64+8 mégapixels avec, en plus, un téléobjectif Sony IMX709 de 32 mégapixels. Il y aurait une caméra à selfie à l’avant embarquant 32 mégapixels. Si la série Oppo Reno 10 5G est bien lancée courant juillet, il ne reste plus longtemps à patienter avant d’avoir la confirmation de ses rumeurs.