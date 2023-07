Ne ratez pas les bons plans de YouPrice pour obtenir un forfait pas cher jusqu'à 180Go dès 4.99€ sur le Orange ou SFR au choix !

YouPrice, opérateur virtuel disposant d'un accord pour utiliser le réseau Orange ou SFR commercialise quatre forfaits illimités dès 4.99€ par mois. Parmi ces offres, on retrouve un abonnement de téléphone ultra connecté allant de 155 à 180Go au prix fixe de 16.99€ ou encore pour les petits consommateurs une mini formule 5Go à seulement 4.99€ par mois. On vous dit tout sur ces quatre forfaits mobiles flexibles de cet opérateur Low Cost !

Le mini forfait illimité jusqu'à 10Go à seulement4.99€

Pour les petits utilisateurs, YouPrice affiche une mini formule allant de 5 à 10Go à seulement 4.99€ par mois sur le réseau Orange ou SFR au choix. En optant pour ce forfait mobile, vous profiterez de l'illimité pour appeler et échanger des SMS et MMS sans compter dans l'hexagone. L'enveloppe Web jusqu'à 10Go autorisée chaque mois est valable jusqu'en 4G en France métropolitaine. En voyage depuis l'UE et DOM, vous pourrez profiter des mêmes avantages en matière de communications qu'en France à savoir les appels, SMS et MMS illimités. Pour les usages Web, cet opérateur vous octroie 5Go depuis ces mêmes zones. Pour ce qui est de la consommation internet en France, un ajustement automatique est mis en place selon ces trois niveaux :

jusqu'à 5Go au prix fixe de 4.99€ avec le réseau SFR ou encore 4.99€ pendant 2 mois puis 5.99€ avec réseau Orange

de 5 à 7Go à 8.99€ par mois (SFR) ou 8.99€ pendant 2 mois puis 9.99€ (Orange)

de 7 à 10Go à 10.99€ ( réseau SFR) ou 10.99€ pendant 2 mois puis 11.99€ (réseau Orange)

Ce forfait pas cher est sans engagement de durée, vous pourrez ainsi changer à tout moment sans frais.

Un forfait mobile 44Go dès 7.99€ sur le réseau Orange ou SFR

Le forfait Le One de YouPrice est l'offre parfaite pour un usage internet raisonnable. Avec cette offre en promotion à 7.99€ par mois pendant 2 mois, vous pourrez consommer entre 44 et 60Go de données mobiles en France et 10Go depuis l'UE et DOM. Le choix entre le réseau orange et SFR vous sera également proposé lors de la souscription. En craquant pour le réseau numéro 1 en France, Orange, le prix de cet abonnement repassera au bout de 2 mois à 9.99€ tandis qu'en optant pour le réseau SFR, il faudra débourser seulement 1€ de plus soit 8.99€ par mois. En matière de communication, ce forfait sans engagement inclut les appels, SMS et MMS depuis ces destinations comme depuis la Métropole. Pour ce qui est de l'ajustement, voici les paliers mis en place avec offre :

jusqu'à 44Go en promo à 7.99€ pendant 2 mois puis 8.99€ ( réseau SFR) et 9.99€ ( réseau Orange)

de 44 à 50Go à 13.99€ par mois pendant 12 mois puis 15.99€ (SFR) ou 16.99€ (Orange)

de 50 à 60Go à 14.99€ par mois pendant 2 mois puis 16.99€ ( réseau SFR) ou 17.99€ (réseau Orange)

Le forfait Le First de YouPrice : de 111 à 130Go sur le réseau Orange ou SFR

L'opérateur YouPrice affiche un autre super bon plan à ne pas manquer pour les plus connectés. Il s'agit de son forfait mobile Le first flexible de 111 à 130Go en promo à partir de seulement 9.99€ par mois et ce pendant 2 mois.. Avec cette offre sans engagement de durée, vous pourrez également choisir entre le réseau Orange ou SFR à la commande. Ce forfait YouPrice est composé des paliers suivants pour usages en Web en France :

jusqu’à' 111Go : 9,99€ par mois pendant 2 mois puis 11.99€ (réseau SFR) ou 12.99€ ( réseau Orange)

de 111Go à 120Go : 16,99€ par mois pendant 2 mois puis 18.99€ (réseau SFR) ou 19.99€ ( réseau Orange)

de 120Go à 130Go : 18,99€ par mois pendant 2 mois puis 20.99€ (réseau SFR) ou 21.99€ ( réseau Orange)

Le forfait L'optimal de 155 à 180Go dès 16.99€ par mois sans condition de durée

Le forfait L'optimal destiné aux ultra connectés est quant à lui proposé à prix fixe. Cette offre flexible de 155 à 180Go est disponible à partir de 16.99€ par mois et pas que la première année que vous choisissez le réseau Orange ou SFR. Voici les tarifs des paliers pour cet abonnement XXL :

jusqu’à' 155Go : 16,99€ par mois

de 155Go à 160Go : 21,99€ par mois

de 160Go à 180Go : 24,99€ par mois

Avec cette offre l'Optimal, vous pourrez donc utiliser jusqu'à 180Go en France et jusqu'à 20Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM. Par ailleurs, vous pourrez profiter de l'illimité pour communiquer à votre guise en métropole et depuis l'UE et DOM.