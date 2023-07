Honor 90 avec son capteur photo de 200 mégapixels, la nouvelle référence pour le milieu de gamme ?

Comme annoncé, la marque Honor a dévoilé l’intégralité des caractéristiques techniques, du design et des modalités de commercialisation de son nouveau smartphone Honor 90. Après le Honor 90 Lite, voici la série numérotée qui s'agrandi. Le Honor 90 profite d’un design particulièrement soigné avec des bords arrondis et deux cercles qui sont disponibles à l’arrière de l’appareil pour intégrer les capteurs photo. Ceux-ci sont cerclés d’une touche de chrome comme pour lui apporter une touche classieuse. Il est décliné en noir, vert avec un revêtement anti-traces de doigts à l’arrière.

Notez qu'une finition brillante avec des motifs est aussi proposée mais uniquement disponible sur le site Hihonor.

Un écran digne des plus grands

Le Honor 90 utilise un écran AMOLED de 6,7 pouces qui a la particularité d’être incurvé sur les 4 côtés comme le Honor Magic5 Pro, par exemple. Cela permet d’avoir une excellente ergonomie notamment lorsqu’il s’agit de réaliser des gestes pour naviguer dans les menus. L’écran propose une luminosité maximale de 1600 cd/m², ce qui est particulièrement élevé. Il profite également d’une fréquence de rafraîchissement pouvant varier entre 1 et 120 Hz grâce à la technologie LTPO. Il a une fréquence d’affichage de 3840 Hz, soit le plus élevé à ce jour. On peut également compter sur les fonctions Dynamic Dimming et l’affichage circadien, aussi proposées sur le Magic5 Pro, pour limiter la fatigue oculaire.

Notez aussi la compatibilité avec le format vidéo HDR10+ disponible sur certaines plateformes de streaming. Pour fonctionner, le mobile est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 66 watts. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 gravé en 5 nm avec une grande chambre à vapeur pour limiter la surchauffe des composants et proposant un accès aux réseaux 5G et du Wi-Fi 6. Le Honor 90 est proposé avec 12 Go auxquels il est possible d’ajouter jusqu’à 7 Go de mémoire vive supplémentaires. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Un capteur de 200 mégapixels à l’arrière et de 50 mégapixels à l’avant

Pour les photos, le Honor 90 ne fait pas dans la demie-mesure. En effet, il est doté d’un capteur photo de 200 mégapixels avec la technologie binning 16-en-1 permettant de capturer un maximum de détails. Le mode Portrait est disponible avec ce capteur. Il est possible de prendre des photos en 1x ou 2x avec crop pour des équivalents de longueurs focales à, respectivement, 23 ou 46 mm. L’intelligence artificielle est là pour détecter les scènes et optimiser les réglages. Les photos, comme les vidéos peuvent être prises en mode HDR afin de profiter de tous les détails aussi bien dans les zones claires que sombres.

En vidéo, il est possible de faire un flou d’arrière-plan pour un effet Bokeh. Plusieurs fonctions d’édition vidéo sont disponibles pour réaliser un montage sommaire, directement sur le téléphone et partager les meilleurs moments. Les vidéos peuvent même être converties en Gif. Avec le capteur principal, on peut également compter sur la présence d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels servant aussi pour les photos en mode macro jusqu’à 2,5 cm du sujet. Il y a aussi un capteur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits.

Pour les selfies, là aussi, le Honor 90 est très bien équipé puisqu’il profite d’un capteur de 50 mégapixels sur un angle de 100 degrés avec la possibilité d’enregistrer des vidéos avec une définition Ultra HD.

En outre, le Honor 90 s’appuie sur le système Android 13 avec une surcouche logicielle MagicUI.

Le nouveau smartphone Honor 90 en version 12+512 Go est disponible en précommande jusqu’au 20 juillet pour un prix de 599,90 €. Pendant cette période, pour tout achat d’un smartphone Honor 90, il y a 100 € de réduction via un coupon ainsi qu’une paire d’écouteurs Honor Earbuds 3 Pro d’une valeur de 199,90 € et une coque de protection offertes.