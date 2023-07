Les premiers détails sur les fiches techniques des Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro

Xiaomi propose actuellement les smartphones haut de gamme Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Ultra. Ils seront prochainement rejoints par les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro qui viennent remplacer les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro. Ceux-ci ont été annoncé en octobre de l’année dernière et si la marque suit son calendrier leurs successeurs pourraient faire leur apparition dans les boutiques à cette période, cette année. Toutefois, l’une des premières rumeurs concernant les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro serait le fait qu’ils soient annoncés un peu plus tôt que leurs prédécesseurs.

En attendant, le très bien renseigné SnoopyTech, déjà à l’origine de fuites qui se sont avérées vraies pense savoir que les deux appareils Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro auront un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz permettant de profiter de défilements fluides. Il indique également que les deux smartphones seront animés par une puce gravée en 4 nm, sans préciser le modèle de Soc. Il semblerait qu’ils n’aient pas le même processeur. Il se dit, parallèlement, que le Xiaomi 13T Pro pourrait être une version modifiée du Redmi K60 Ultra réservé au marché chinois qui embarque un Soc MediaTek Dimensity 9200 Plus. Il pourrait donc s’agir de ce processeur.

Certaines capacités en mémoire vive et de grosses batteries à bord ?

Toujours d’après SnoopyTech, le Xiaomi 13T sera proposé avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. La version Pro aurait une configuration de 12 Go de mémoire vive avec 512 Go de mémoire interne. Les deux smartphones embarqueront des capteurs photo avec une optimisation signée Leica bien que l’on ne connaisse pas encore les caractéristiques exactes. Ils devraient être équipés d’une batterie avec une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 67 watts pour la version Xiaomi 13T et 120 watts pour la version Pro.