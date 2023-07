Amazon Prime Days 2023 : des promos de folie sur toute une gamme de smartphones Honor !

Quelles séries de smartphones sont concernées par les promos Honor pour les Amazon Prime Days ?

Très populaire auprès des jeunes à ses débuts, Honor s'adresse aujourd'hui à toutes les catégories de consommateurs avec une gamme variée de smartphones qui ont en commun un rapport performances/prix très avantageux.

Dans le cadre des Amazon Primes Days, la marque chinoise va encore plus loin sur cet aspect en cassant littéralement les prix de plusieurs de ses modèles phares appartenant à plusieurs segments.

Pour rappel, les smartphones Honor sont classés dans trois principales séries :

La série Honor Magic : elle réunit les smartphones haut de gamme à la pointe de la technologie ;

La série Honor Number : retrouvez ici des appareils aux caractéristiques optimisées pour les créateurs de contenu ;

Les Honor X : des smartphones performants pour les petits budgets.

4 offres exceptionnelles à ne pas rater !

Quatre smartphones Honor sont à l’honneur pour les Amazon Prime Days 2023 : le Honor Magic 5 Pro, le Honor Magic 5 Lite, le Honor 90 Lite et le Honor X7a.

200 € de remise immédiate sur le Honor Magic 5 Pro !

Lancé en avril dernier, le Honor Magic 5 Pro est la nouvelle star du haut de gamme chez Honor. Véritable bijou de technologie, ce smartphone est doté d’un superbe écran OLED LTPO de 6,81 pouces et d'un appareil photo haut de gamme. Ce dernier promet des performances exceptionnelles et une qualité d'image époustouflante grâce à sa triple caméra de 50Mpx. Son design élégant séduira les plus audacieux.

Pour les Amazon Prime Days, sa version avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne est disponible à partir de 999 € au lieu de 1199 €, soit 200 € de remise immédiate ! Un bon plan à ne surtout pas louper pour s’offrir THE photophone du moment !

Honor Magic 5 Lite : finesse, légèreté et endurance à partir de 274€ !

Si vous êtes fan de smartphones compacts et endurants, alors ne manquez surtout pas la promo sur le Honor Magic 5 Lite pendant les Amazon Prime Days. Pendant ces deux jours, ce smartphone 5G aux performances exceptionnelles passe en dessous de la barre des 300 € pour sa version avec 256 Go de stockage disponible en Noir et en Vert.

En tout, le fabricant vous offre une remise immédiate de 80 € sur le prix de vente conseillé.

De quoi profiter d’un rapport performances prix encore plus intéressant pour ce smartphone qui est doté d’un écran OLED incurvé de 6,7 pouces rafraîchi à 120 Hz, d’une puce Snapdragon 695 5G et d’une batterie de 5100 mAh compatible avec la charge rapide à 40 W.

Le Honor 90 Lite à partir de 249,90 €

La déclinaison Lite du Honor 90 est également à l’honneur pour les Amazon Prime Days. Avec son triple appareil photo arrière et son écran sans bords de 6,7 pouces, ce smartphone est le compagnon idéal pour ceux qui souhaitent garder leurs réseaux sociaux à portée de main et profiter pleinement de sa grande capacité de stockage (256 Go).

Pour l’occasion, sa version avec 8 Go de RAM est offerte avec une remise immédiate de 50 € et passe donc à 249,90 € en Noir. Ce prix très accessible cache un appareil au design captivant, avec un écran Quad Curved de 6,7 pouces, une batterie de 4500 mAh, ainsi qu’un capteur principal de 100 mégapixels. A ce prix-là, c’est donné !



Moins de 180 € pour le Honor X7a

Dans l’entrée de gamme du fabricant chinois, c’est le Honor X7a qui voit son prix dégringoler pendant ces deux jours de promo. Disponible en Black (Noir) et en Silver (Argent), ce modèle s’illustre notamment par sa grosse batterie de 5330 mAh et son stockage interne extensible jusqu’à 1 To via MicroSD. Son écran de 6,74 pouces rafraîchi à 90 Hz et son capteur grand-angle de 50 mégapixels sont également des atouts non négligeables.

Ne manquez surtout pas ces offres exceptionnelles lors des Amazon Prime Days 2023 ! C'est l'occasion en or d'acquérir un smartphone Honor de haute qualité à un prix défiant toute concurrence.