iPhone 14 : 21% de réduction pour la 3ème démarque des soldes, il passe à moins de 800€ chez ce marchand !

L'iPhone 14 neuf à moins de 800€ ? C'est possible chez notre marchand partenaire ! Pour la 3ème démarque des soldes, Rakuten casse complètement le prix de l'iPhone 14 et le passe à moins de 800€ !

L'iPhone 14 est le dernier flagship d'Apple sorti en fin d'année 2022. Alors que l'on commence à avoir des informations sur l'iPhone 15, les générations actuelles et précédentes baissent de prix ! Sorti à 1019€, l'iPhone 14 possède le meilleur de la technologie d'Apple après les versions Pro évidemment. Son écran OLED est d'une excellente qualité et possède une très bonne luminosité, la puce A15 est très puissante et polyvalente, ses appareils photo ont été retravaillés et sa batterie également. Aujourd'hui, il est à moins de 800€ pour les soldes, un très bon prix pour un iPhone 14 neuf !

Fiche technique de l'iPhone 14

Écran : OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px

: OLED Super Retina 6,1 Pouces, 2532 x 1170px Processeur : A15 Bionic

: A15 Bionic Stockage :128 Go, 256 Go, 512 Go

:128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo principal : 12Mpx, 12 Mpx

: 12Mpx, 12 Mpx Appareil photo avant : 12 Mpx

: 12 Mpx Batterie : 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo

: 3279 mAh 20h d'autonomie en lecture vidéo Système d'exploitation : iOS 16

: iOS 16 Recharge: sans fil (15W) et prise en charge de la recharge rapide (25W)

L'iPhone 14 possède diverses améliorations par rapport à l'iPhone 13, sa batterie, ses capteurs photos et diverses optimisations de résistance. C'est un bon smartphone haut de gamme avec de très bonnes capacités et un OS très bien réalisé. L'iPhone 14 est bien optimisé et possède de solides performances, il est capable de tout faire !

Promo iPhone 14 : Il est à moins de 800€ chez Rakuten pour les soldes !

Sorti au prix de 1019€, voir l'iPhone 14 à moins de 800€ aussi tôt et surtout dans un état neuf, c'est clairement un opportunité ! Nous vous invitions à bien sélectionner une offre "version européenne" pour votre iPhone chez Rakuten pour éviter tout problème de réseau.