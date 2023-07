Les couleurs des prochains iPhone 15 et iPhone 15 Plus ainsi que les capacités de batterie de tous les modèles fuitent

Les rumeurs concernant les iPhone 15 vont bon train en ce moment. Il se dit qu’une couleur cramoisie pourrait être choisie pour l’iPhone 15 Pro, que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus auraient de nouvelles couleurs et les capacités des batteries semblent dévoilées. En voici tous les détails.

La présentation officielle des iPhone 15 est attendue pour le mois de septembre. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter avant de tout savoir sur la prochaine génération d’iPhone. Ceux-ci vont remplacer les iPhone 14. Il devrait y avoir 4 modèles : l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Comme sur la précédente série, exit la version Mini. Le site 9to5Mac vient de publier une information qui relaie la publication d’un message sur le réseau social chinois Weibo. Il semblerait que l’iPhone 15 Pro soit proposé dans une finition avec une couleur cramoisi, soit du rouge profond qui n’irait pas jusqu’au violet actuellement disponible.

En outre, il se dit que les iPhone 15 et iPhone 15 Plus aurait droit à deux nouvelles couleurs. Il s’agirait du bleu clair et du rose. Une couleur vert menthe a également été montrée en photo avec un rendu particulièrement réaliste.

Il est vrai que la tendance est clairement à la couleur et de plus en plus de marques s’y mettent. Ainsi, par exemple, Motorola propose la couleur de l’année Pantone pour ses derniers modèles. Même si ce ne sont pas les modèles les plus vendus dans la série, les smartphones de couleurs attirent de plus en plus.

Les capacités de batterie de tous les modèles connus

Parallèlement, des rumeurs très insistantes font état des différentes capacités des batteries des prochains mobiles de la marque à la pomme. Ainsi, selon le média ITHome qui cite une source de l’usine Foxconn à l’origine de la fabrication des iPhone, il semblerait qu’ils profitent de batterie embarquant de plus grande capacité. L’iPhone 15 aurait une batterie de 3877 mAh contre 3279 mAh sur l’iPhone 14, représentant une augmentation de 18%. L’iPhone 15 Plus profiterait d’une batterie d’une capacité de 4912 mAh contre 4325 mAh pour l’iPhone 14 Plus. La version supérieure, l’iPhone 15 Pro bénéficierait d’une batterie de 3650 mAh contre 3200 mAh pour l’iPhone 14 Pro alors que l’iPhone 15 Pro Max aurait une batterie d’une capacité de 4852 mAh contre 4323 mAh soit 12% de gain par rapport à la batterie disponible dans l’iPhone 14 Pro Max. Tous les capacités augmentent entre 12 et 18% ce qui est relativement important.

On ne connait pas les puissances de charge des différentes versions. Espérons qu’elles soient supérieures à celles proposés sur les modèles actuels car les iPhone font partie des smartphones qui se rechargent le moins rapidement alors que certains mobiles, même milieu de gamme, prennent résolument l’avantage dans ce domaine.