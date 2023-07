SOLDES : un nouveau forfait mobile avec 30Go à seulement 6.99€ par mois débarque chez cet opérateur Low Cost

Un nouveau forfait mobile avec 30Go vient d'apparaitre chez Syma Mobile. Cet abonnement mobile est proposé à prix canon et pas seulement la première année. Avec cette offre sans engagement de durée, vous allez pouvoir profiter de vos applications préférées et rester en contact avec vos proches sans compter. On vous présente en détail ce nouveau forfait pas cher et les autres bons plans de l'opérateur dans la suite de cet article

Un nouveau forfait mobile 30Go à seulement 6.99€ par mois

Le tout nouveau forfait mobile pas cher de Syma Mobile est complet et à prix canon. Pour moins de 7€, vous profiterez de 30Go pour vos usages Web en France ainsi que les communications illimitées ( appels, SMS et MMS). Si prévoyez de voyager cet été en Europe et DOM, cette offre contient 7Go de données mobiles par mois (décomptés des 30Go) ainsi que les appels, SMS et MMS à volonté. Vous pourrez ainsi rester en contact avec vos proches que vous soyez en France ou en Europe et DOM. Vous pourrez par ailleurs utiliser sans soucis vos applications préférées, naviguer sur vos sites favoris, streamer..;grâce aux 30Go inclus chaque mois en métropole. Autre service de communication compris avec cet abonnement de téléphone, l'illimité pour appeler depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles Européens.

Cette formule affichée à seulement 6.99€ par mois est sans engagement de durée, ce qui veut dire que vous pouvez la tester sans problème et la résilier à tout moment sans aucuns frais si une meilleure offre se présente à vous. En craquant pour un forfait Syma Mobile, vous profiterez du réseau SFR.

Les autres bons plans forfaits pas chers à ne pas rater

Pour les plus petits consommateurs, Syma Mobile propose toujours son forfait illimité 10Go à seulement 4.99€ par mois. Cette offre sans engagement de durée qui cartonne inclut donc 10Go par mois en France dont 5Go en Europe et DOM. Elle offre également les appels, SMS et MMS illimités en France et en déplacements en UE et DOM.

Si vous désirez davantage d'internet, Syma Mobile commercialise en ce moment deux autres forfaits mobile avec 60Go ou encore 210Go. Vous pourrez même profiter de la 5G avec ces deux offres sans engagement de durée. La 5G est effectivement incluse avec le forfait XXL 210Go et en option à 3€ avec la formule 60Go.

Que vous choisissez l'un ou l'autre, vous disposerez des appels, SMS et MMS sans limite en métropole mais aussi depuis l'UE et DOM ainsi que les appels à volonté depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles Européens.

