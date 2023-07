Xiaomi 13 : Sorti à 999€, ce smartphone haut de gamme est déjà à 823€ chez Pixmania pour les soldes !

Le Xiaomi 13 est le grand gagnant des soldes ! Depuis 2 semaines, le prix de cet excellent smartphone est en baisse pour le plus grand bonheur des amateurs de technologie ! Cet excellent smartphone passe à 823€ contre 999€ il y a quelques mois, une bonne affaire !

Le Xiaomi 13 est un smartphone haut de gamme de Xiaomi sorti en 2023. Avec ce smartphone, Xiaomi met la barre très haut sur le marché du haut de gamme avec son dernier flagship. En effet, le Xiaomi 13 est ultra complet et possède d'excellentes performances globales. Créé en collaboration avec LEICA, son appareil photo est formidable et très polyvalent, son écran est d'une belle qualité également, la meilleure puce du marché... Bref, le Xiaomi 13 est clairement un excellent smartphone qui saura satisfaire les fans de technologie. Sorti au prix de 999€, le Xiaomi 13 est maintenant disponible à 823€ chez Pixmania ! Une très bonne offre pour ce smartphone impressionnant !

Fiche technique du Xiaomi 13

: Écran OLED de 6,36 pouces avec résolution 1080x 2400 pixels Processeur : Processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: 8 Go de RAM Appareil photo arrière LEICA: Configuration de caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 54 MP, ultra grand-angle 12 MP, Téléobjectif 10 MP, filme en 8K

LEICA: 13 MP Batterie : 4500 mAh avec charge rapide 67W

Le Xiaomi 13 possède une fiche technique vraiment excellente et n'a pas vraiment de défaut. Il est puissant, beau, fluide et doté d'une bonne autonomie. Son principal point fort est la photo. Grâce à la collaboration avec LEICA, le Xiaomi 13 n'a rien à voir avec les générations précédentes. Son quadruple capteur est très polyvalent et permettra de réussir n'importe quelle photo.

Promo Xiaomi 13: Une excellente offre de Pixmania avec un paiement en 24 fois !

999€ à sa sortie, 823€ aujourd'hui, le Xiaomi 13 bénéficie d'une belle promotion chez Pixmania, mais ce n'est pas tout. Avec l'offre Pixeasy, il est possible de payer votre smartphone 28€ / mois pendant 2 ans puis de le rendre au terme de ces 2 années afin de choisir un nouveau smartphone. Une offre vous permettant de faire baisser la note pour garder votre argent pour les vacances !