Lancement officiel du Honor Magic V2 en Chine : le plus fin smartphone pliant du marché

Ce 12 juillet 2023, Honor a officialisé le lancement prochain de son nouveau smartphone pliant : le Honor Magic V2. Successeur du Magic Vs, le troisième modèle pliant de la marque chinoise débarque sur le marché avec l’ambition clairement affichée de concurrencer le futur, et très attendu, Samsung Galaxy Z Fold 5. Mais a-t-il les moyens de sa politique ?

Fin et léger, mais solide !

A peine a-t-il été présenté que le nouveau smartphone pliable de Honor revendique déjà un record : celui de modèle le plus fin de sa catégorie. Avec 4,8 mm déplié et 9,9 mm lorsqu’il est plié, le Honor Magic V2 est en effet plus fin que le Huawei Mate X3 et se rapproche de plus en plus des dimensions d’un smartphone classique. Sur la balance, l’appareil fait d’ailleurs mieux que plusieurs modèles ont l’écran ne se plient pas, avec seulement 213 grammes. Bien entendu, cette finesse et cette légèreté n’enlèvent rien à la résistance de ce smartphone. Si l’on en croit le fabricant, la charnière en alliage de titane est conçue pour supporter plus de 400 000 pliages, soit environ 100 pliages par jour pendant une période de 10 ans…

Des écrans toujours aussi bien calibrés

Le Honor Magic V2 se dote d’une belle dalle principale pliante LTPO OLED avec 7,9 pouces de diagonale d’affichage et un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Compatible HDR10+, cet écran possède une luminosité maximale de 1600 nits et affiche en 2156 x 2344 pixels.

En ce qui concerne l’écran externe, il offre une diagonale d’affichage de 6,43 pouces, avec lui aussi, un taux de rafraîchissement ajustable jusqu’à 120 Hz. Sa luminosité maximale pointe à 2500 nits pour une résolution de 1060 x 2376 pixels.

A l’instar de ses prédécesseurs, le Honor Magic V2 garantit une expérience visuelle aussi captivante que confortable, avec différents réglages et fonctionnalités.

Qui des performances du Honor Magic V2 ?

Sous ces dalles, le nouveau smartphone pliable de Honor cache un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 épaulé par 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de mémoire interne native. Le téléphone est, bien évidemment, compatible avec la 5G et prend en charge le WiFi 6E.

L’ensemble tourne sous Android 13 avec Magic OS 7.2 en surcouche. Aussi bien en termes de performances que d’expérience utilisateur, on devrait ainsi profiter de ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché.

Un photophone bien équipé et endurant

Pour la photo, cinq capteurs équipent ce nouveau smartphone pliant au format livre. A l’arrière, un grand-angle de 50 mégapixels joue le rôle principal, épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, ainsi que par un téléobjectif de 20 mégapixels, avec zoom optique 2,5x. Côté selfies, un double capteur de 16 mégapixels délivre de beaux portraits. Les deux appareils peuvent filmer jusqu’en 4K. En ce qui concerne la batterie du Honor Magic V2, il s’agit d’un double bloc d’une capacité de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide à 66 W et la recharge inversée à 5W.

Quand et à quels prix sera disponible le Honor Magic V2 ?

Pour le moment, le Magic V2 Honor n’est disponible qu’en Chine, dans les coloris suivants : violet, noir, or et soie. Une version spéciale avec un dos en cuir végétal de couleur soie noire est également disponible.

Les précommandes ont déjà démarré aux tarifs suivants :

Environ 1130 euros pour la version avec 256 Go ;

Environ 1255 euros pour la version avec 512 Go ;

Environ 1507 euros pour la version avec 1 To.

Pour le moment, on ignore encore si un lancement prochain est prévu sur le marché français.