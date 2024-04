Honor 200 Lite, le smartphone lifestyle de l'année débarque en France

Le Honor 200 Lite : un smartphone au design résolument jeune

Le Honor 200 Lite débarque avec l’ambition clairement affichée d’être le meilleur allié des jeunes utilisateurs, amateurs de smartphones à l’esthétique soignée, et multifonctionnels. Et on peut déjà vous dire qu’il a tout ce qu’il faut pour !

Ultra fin (seulement 6,78 mm) et léger (166 g), le Honor 200 Lite offre une prise en main très confortable, même après de longues heures à le manipuler. Facile à glisser dans une poche, il s’oublierait presque, tellement il sait être discret. Mais seulement quand il est caché, car son design raffiné et ses finitions soignées, elles, ne s’oublient pas.

Caractérisé par des angles arrondis et des tranches plates, il possède une construction solide qui lui permet de résister efficacement aux chocs et aux chutes. Côté finition, il est proposé en deux coloris de base : Noir et Cyan. A cela, s’ajoute une finition exclusive disponible uniquement sur le site Honor : Starry Blue.

En façade, le Honor 200 Lite affiche sur un bel écran AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et une luminosité maximum de 2000 nits. Conçu pour garantir une expérience de visionnage fluide et captivante en toutes circonstances, cet écran possède également une fonction de protection des yeux des utilisateurs.

Des portraits de qualité pro

Aucun smartphone milieu de gamme ne vous permettra de prendre de plus beaux portraits que le Honor 200 Lite ! Au même titre que les autres modèles qui le suivront dans cette série, il est doté d’un équipement photo conçu pour faire de lui le spécialiste de la photographie portrait professionnelle à petit prix.

Ledit équipement comprend une caméra arrière de 108 mégapixels avec un zoom x3 qui permet de prendre des portraits nets, avec de nombreux détails et un rendu naturel des traits du visage. A l’avant, c’est une caméra frontale de 50 mégapixels qui est offerte pour capturer des selfies d’excellente qualité, quel que soit l’environnement.

Avec le Honor 200 Lite, vous allez bluffer tout le monde lors de vos sorties entre amis et lors des réunions de famille. Le photographe pro, ce sera vous !

Performance et endurance au rendez-vous avec le Honor 200 Lite

Le Honor 200 Lite ne fait pas de compromis non plus sur la puissance et l’endurance. Il embarque une puce haute performance compatible avec la 5G, qui est épaulée par 8 Go de RAM, avec la possibilité d’ajouter 8 Go de RAM virtuelle en activant la fonction Honor RAM Turbo pour pousser jusqu’à 16 Go.

De plus, avec ses 256 Go de mémoire interne, le 200 Lite d’Honor offre un espace suffisant pour stocker une grande quantité de fichiers multimédia (images, vidéos, musiques) et de documents.

Enfin, la batterie de 4500 mAh qui alimente ce smartphone vous permettra de l’emmener en toute sérénité dans toutes vos aventures.

Une offre de précommande à saisir absolument et dès maintenant !

Le Honor 200 Lite sera officiellement lancé le 16 mai 2024. Mais pas question d’attendre jusque-là ! Précommandez ce nouveau smartphone entre le 26 avril et le 15 mai sur Honor.com pour profiter d’une offre exclusive donnant droit à :

Une réduction immédiate de 30 € pour acheter votre Honor 200 Lite à 299 € au lieu de 329 € ;

La possibilité d’acheter votre Honor 200 Lite dans la couleur exclusive « Starry Blue ».

Ne ratez donc pas cette occasion unique de vous offrir l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de l’année à un prix exceptionnel !