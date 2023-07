Xiaomi Redmi Note 11s : 100€ de réduction sur ce smartphone abordable et performant, il est à seulement 149€ chez Cdiscount !

Situé entre le Xiaomi Redmi Note 11 et le 11 Pro, le Xiaomi Redmi Note 11s est un excellent choix sur le segment de l'entrée de gamme. Si votre budget se situe aux alentours de 150€, alors ce smartphone Xiaomi est clairement l'un des meilleurs choix ! Son design sobre et élégant ne reflète pas du tout son prix, ses finitions sont soignées. Il profite d'un bel écran AMOLED, 90hz, tandis que l'on trouve plutôt des écrans LCD dans cette gamme de prix. Il se révèle également performant grâce à une puce Helio G96 polyvalente. Autre atout impressionnant, son capteur photo 108 Mpx qui offre des photos d'une qualité incroyable surtout compte tenu de son prix ! Il sera très dur (voir impossible) de trouver mieux à moins de 150€ ! Aujourd'hui, Cdiscount passe le prix du Redmi Note 11s à 149€ au lieu de 249€, un excellent prix pour ce smartphone performant !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 11s

Écran : 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz

: 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz Processeur : MediaTek Helio Dimensity G96

: MediaTek Helio RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD

: 64 Go / 128 Go, extensible via microSD Caméra arrière : Quadruple capteur 108 MP, (principal) 8 MP, (ultra grand-angle) 2 MP, (macro) 2 MP, (profondeur)

: Quadruple capteur Caméra avant : 16 MP, f/2.5

: 16 MP, f/2.5 Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 33 W

Nous avons déjà décrit ses caractéristiques plus haut, mais si l'on regarde dans le détail, on s’aperçoit que le Redmi Note 11s ne fait pas les choses à moitié et propose de très belles performances dans et des composants de qualité. En comparaison du Xiaomi Redmi Note 11, il n'y a pas photo, foncez sur cette version S qui est bien plus performante. Nous n'en avons pas parlé plus haut mais sa longue autonomie est aussi un très bon point, 5000 mAh c'est du solide.

Soldes Xiaomi Redmi Note 11s : 100€ de réduction chez Cdiscount, une offre à saisir au plus vite !

C'est clairement le meilleur smartphone que vous pouvez trouver pour moins de 150€, cette offre de Cdiscount à 149€ est clairement excellente pour vous permettre d'obtenir un smartphone de qualité pour un prix très réduit. Sautez vite sur cette offre promo pour économiser 100€ sur le Xiaomi Redmi Note 11s !