Xiaomi 11T Pro : Grâce à 48% de réduction, ce smartphone haut de gamme est à 349€ chez Amazon durant les soldes !

Le Xiaomi 11T Pro est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en Septembre 2021. Ce smartphone Xiaomi possède une très belle fiche technique et surpasse de nombreux smartphones sortis plus récemment. Commercialisé à 669€, le Xiaomi 11T Pro possède une belle fiche technique pouvant concurrencer un beau nombre de smartphone haut de gamme. En effet, son grand écran AMOLED de 6,67 pouces est d'une excellente qualité, sa puce est puissante et fluide même aujourd'hui, son capteur 108 mégapixels est capable de filmer en 8K et sa batterie de 5000 mAh est compatible avec l'Hypercharge 120W pour un 0 à 100% en 19 minutes ! Pour 349€ désormais, il va être compliqué de trouver une fiche technique aussi complète en 2023 ! Profitez vite de ce smartphone haut de gamme pour un prix défiant toute concurrence !

Fiche technique du Xiaomi 11T Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, résolution Full HD+, taux de rafraîchissement de 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 888

RAM : 12 Go

Stockage : 128 Go ou 256 Go, non extensible

Caméra arrière : Triple caméra - 108 MP (principal), 8 MP (ultra grand-angle), 5 MP (téléobjectif macro)

Caméra avant : 16 MP

Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 120W

Pour un prix de 349€, je vous met au défi de trouver une fiche technique plus impressionnante que celle du Xiaomi 11T Pro ! Son grand écran AMOLED est digne de son rang et offre de très belles couleurs et un affichage fluide et adaptatif. Sa puce puissante accompagnée de 12Go de RAM sera parfaite pour jouer ou utiliser des applications gourmandes. Son capteur de 108 Mpx sera parfait pour vos photos cet été et vous n'aurez plus de soucis de batterie grâce à sa longue autonomie couplée à la charge rapide 120W.

Promo Xiaomi 11T Pro : Sorti à 669€, Amazon casse son prix et vous fait bénéficier d'une remise de 48% !

Actuellement à 349€, le Xiaomi 11T Pro est l'un des haut de gamme les moins chers du moment ! Ce smartphone offre une très belle fiche technique pour un prix acceptable et sera un très bon smartphone pour vous accompagner durant quelques années ! Profitez vite de cette promotion impressionnante d'Amazon qui passe le prix du Xiaomi 11T de 669€ à seulement 349€, son prix le plus bas depuis sa sortie !