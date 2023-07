Bon plan : avec l’arrivée d'un nouveau forfait 5G chez RED by SFR, revenons sur les formules pas cher qui font son succès

RED by SFR est bien sûr l’opérateur low-cost de SFR. La marque est aujourd’hui devenue l’un des acteurs principaux du marché de la téléphonie mobile en proposant des forfaits pas chers et sans engagement qui sont assez variés pour correspondre à tous ! Nous vous les présentons tout de suite avec des offres dès 4,99 € et jusqu’à 130 Go de data en 5G !

Un forfait sans engagement 20 Go avec RED by SFR pour moins de 10 €

Actuellement, RED by SFR propose des forfaits mobiles simples et personnalisables, offrant de quoi ajuster les fonctionnalités selon vos préférences. Vous avez ainsi la possibilité de configurer ces forfaits pour les adapter précisément à vos besoins. L'offre qui nous intéresse aujourd'hui se compose de 20 Go de données mobiles. En optant pour le forfait de 20 Go de data, vous bénéficiez également de 10 Go utilisables en Union européenne et dans les DOM lorsque vous voyagez. En ce qui concerne les communications, les appels, SMS et MMS sont illimités vers la France, y compris depuis l'UE et les DOM (sauf à Mayotte). Le tout est proposé à un tarif avantageux de seulement 9,99 € !

Un forfait mini avec 5Go pour 4,99 €

Pour ceux qui souhaitent limiter leur budget, RED by SFR propose un forfait pas cher qui a tout pour plaire avec ses 5 Go de données mobiles, parfait pour vous ou même pour vos enfants. Les services proposés par cette formule sont les suivants :

5 Go en métropole

en métropole 6 Go en UE et dans les DOM, plus que chez vous !

en UE et dans les DOM, plus que chez vous ! La 4G sur le réseau SFR

sur le réseau SFR Appels, SMS et MMS illimités

80 Go pour ce forfait pas cher

L’opérateur propose une formule toute récente avec 80 Go à laquelle il est possible d’ajouter plusieurs options telles que la 5G ; une option pour accéder à 30 Go en UE et dans les DOM et 20 Go en Suisse, Andorre, USA et Canada ; ou encore de choisir un nouveau téléphone à un prix concurrentiel. Sans ces options, le forfait propose déjà 80 Go en métropole et 16 Go en UE et dans les DOM, avec des appels, SMS et MMS illimités ! Une très bonne formule qui ne coûte que 11,99 €.

Un forfait avec la 5G directement inclus et 130 Go

Parmi les changements récents opérés par RED by SFR, il y a eu l’ajout de cette formule très intéressante avec 130 Go de données mobiles à utiliser lorsque vous êtes en métropole française. La particularité de cette offre est que la formule propose la 5G directement, ce n’est pas une option ! En plus de cela, vous obtenez 26 Go en UE et dans les DOM, mais aussi des appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine, même depuis l’UE et les DOM.