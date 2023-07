Xiaomi 13 Ultra : Comment obtenir le dernier Ultra haut de gamme de Xiaomi pour moins de 1000€ alors qu'il vient de sortir ? Réponse ici !

Le Xiaomi 13 Ultra est un smartphone (ultra) haut de gamme sorti en Juin 2023 par Xiaomi. Ce photophone très performant doté de 4 capteurs photo développé en collaboration avec LEICA, est le dernier-né de la firme chinoise qui mise presque tout sur cet aspect "spécialiste de la photo". Le design du téléphone est d'ailleurs pensé pour être utilisé comme un appareil photo avec son revêtement qui imite le grip des appareils compacts. Mais le Xiaomi 13 Ultra n'est pas juste un photophone hors-pair, c'est également une véritable machine de guerre. Ce smartphone Xiaomi profite de la puce la plus puissante du moment, la SnapDragon 8 Gen 2 accompagnée de 12Go de RAM. Le 13 Ultra possède également un très bel écran AMOLED LPTO de 6,73 pouces, QHD+ et 120Hz adaptatif. Côté autonomie, c'est pas mal non plus avec 5000 mAh de capacité se rechargeant en 49 minutes. Sorti à 1499€ en Juin 2023, il est déjà possible de profiter de ce bijou pour moins de 1000€ actuellement ! En effet, Rakuten propose une réduction de 33% aujourd'hui et passe le prix du Xiaomi 13 Ultra à 999€ ! Impossible de trouver moins cher ailleurs !

Fiche technique du Xiaomi 13 Ultra

Écran : 6.73 pouces, dalle LPTO AMOLED, QHD+, 120hz adaptatif

: 6.73 pouces, dalle LPTO AMOLED, QHD+, 120hz adaptatif Puce : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12Go

: 12Go Photo arrière : 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, macro

: 4 Capteurs 50 MP, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, macro Photo avant : 32 MP

: 32 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 90W

Le Xiaomi 13 Ultra est l'un des meilleurs smartphones du moment. Son écran très lumineux et de très grande taille est idéal pour regarder des séries ou vidéos. Sa puce surpuissante en fait également un bon smartphone gaming. C'est réellement au niveau de la photo que le Xiaomi 13 Ultra se distingue. Avec son design atypique et son quadruple capteur impressionnant, il réussi à se transformer en un très bel appareil photo.

Soldes Xiaomi 13 Ultra: 500€ d'économies sur le dernier Xiaomi sorti il y a un mois, c'est exceptionnel !

Alors qu'il vient de sortir Rakuten casse complètement le prix du Xiaomi 13 Ultra en le faisant passer de 1499€ à seulement 999€ ! Un prix incroyable pour un smartphone aussi récent et performant. Profitez vite de cette excellente promotion afin de vous emparer de l'un des meilleurs smartphones du moment pour un prix très réduit ! Profitez vite de cette offre incroyable du vendeur "MilkBread2022" note 4,5/5 et vous faisant profiter de la livraison gratuite !