Xiaomi 13T : caractéristiques, prix, date de lancement… le point sur les dernières rumeurs concernant ce smartphone

Seulement quelques semaines après la mise sur le marché des premiers modèles de la série des Xiaomi 13, le fabricant chinois retient à nouveau toutes les attentions avec les rumeurs sur la très prochaine sortie d’un Xiaomi 13T. Et comme c’est désormais la norme dans le milieu, les fuites et les rumeurs se multiplient au sujet de ce smartphone. Alors pour vous éviter de vous perdre dans tout ce tintamarre, on vous propose ici un petit point des fuites et des rumeurs les plus sérieuses sur le Xiaomi 13T.