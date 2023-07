Samsung Galaxy S23 Ultra : 29% de réduction et un code promo sur le meilleur smartphone du moment, il passe à 905€ chez ce marchand, seulement aujourd'hui !

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est un smartphone (ultra) premium sorti par Samsung en début d'année 2023. Réputé pour être l'un des meilleurs smartphones du moment, le S23 Ultra profite d'une fiche technique hors-norme dans un design épuré et haut de gamme. Ce smartphone Samsung est en effet équipe de la meilleure puce du moment, d'un capteur 200 mégapixels, de 12 Go de RAM et d'un écran AMOLED QHD+ 6,8 pouces, tout simplement impressionnant ! En même temps pour un prix de lancement à 1419€ et un prix actuel de 1299€, on en attend pas moins d'un smartphone à ce prix. Aujourd'hui, grâce au code promo "RAKUTEN20" et à 28% de réduction, il est possible de vous offrir le meilleur smartphone de l'année pour 905€ ! C'est tout simplement le prix le plus bas jamais atteint pour le Samsung Galaxy S23 Ultra, est-ce que c'est bon pour vous ?

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go / 16 Go LPDDR5

: 12 Go / 16 Go LPDDR5 Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To

: 256 Go / 512 Go / 1 To Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est tout simplement un monstre de puissance et de technologie. Ce smartphone est un concentré du meilleur du savoir-faire de Samsung. Il possède un excellent écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, la puce la plus puissante du marché, un équipement photo incroyable, bref le S23 Ultra est clairement un smartphone très polyvalent et sur-puissant.

Promo Samsung Galaxy S23 Ultra : Aujourd'hui seulement profitez d'un code promo en plus d'une grosse réduction sur le meilleur smartphone du moment !

Aujourd'hui seulement, le S23 Ultra passe à 905€ chez Rakuten, un excellent prix pour un excellent smartphone. Grâce au code RAKUTEN20, profitez du S23 Ultra pour un prix réduit seulement aujourd'hui. Il s'agit d'une version importée compatible avec les opérateurs français vendu par SaluteG un marchand bien noté sur la plateforme. Profitez-vite de cet excellent prix sur le S23 Ultra, il n'y en aura pas pour tout le monde !