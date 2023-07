Lancement officiel des Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 : ce qu’il faut retenir de la conférence Samsung Unpacked de juillet 2023

Très attendue par les fans de hi-tech du monde entier, la conférence Samsung Unpacked de cet été 2023 s’est tenue, comme prévu, ce mercredi 26 juillet 2023 à partir de 13 heures, heure de Paris. L’occasion pour le géant coréen de dévoiler, entre autres produits ses deux nouveaux smartphones pliants : le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Retour sur les moments forts de cette conférence et sur les grandes annonces à retenir.

Rejoignez le « Flip Side » avec les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5

Pionnier sur le segment des smartphones pliants, Samsung semble bien déterminé à réaffirmer son leadership sur ce marché. Toujours serein après les récentes sorties des modèles portés par ses divers concurrents, le fabricant coréen a profité de cette conférence pour mettre en avant les diverses innovations apportées par ses nouveaux modèles à un segment qui attire de plus en plus de consommateurs.

Car, comme a tenu à le souligner Samsung en début de conférence, le nombre de smartphones pliants vendus à travers le monde a déjà franchi la barre des 100 millions ! La nouvelle tendance est donc là, et avec ses deux nouveaux bijoux, la marque coréenne entend bien attirer encore plus de monde !

Le Galaxy Z Flip 5 : une nouvelle charnière et un écran externe hors-norme

Comme annoncé par les nombreuses rumeurs, le Galaxy Z Flip 5 se distinguera de ses prédécesseurs sur deux principaux points :

Une nouvelle charnière ultra fine, mais aussi ultra résistante

La conception en goutte d’eau permet de se débarrasser du pli sur l’écran quand le téléphone est ouvert et de fermer complètement l’appareil quand on ferme le clapet. Cette charnière promet également une résistance durable, avec sa structure en aluminium renforcé et sa grande flexibilité.

Un écran externe aux dimensions exceptionnelles

L’écran externe du Galaxy Z Flip 5 est unique. Offrant une surface d’affichage de 3,4 pouces, avec une résolution de 720 x 478 pixels, il offre de nombreuses possibilités d’utilisation sans que l’on ait besoin de déplier le téléphone : décrocher les appels, envoyer des SMS, accéder à Google Maps, naviguer sur Internet et même visionner des vidéos grâce à une optimisation de l’affichage des applis courantes. Pour ce qui est de l’écran externe, il s’agit d’une dalle AMOLED offrant une surface d’affichage de 6,7 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Sa protection est renforcée par une couche supplémentaire qui lui permet de faire face aux rayures, aux chutes et aux chocs.

Les autres caractéristiques du Galaxy Z Flip 5

Sous le capot, Samsung dote son Galaxy Z Flip 5 du processeur Snapdragon 5 Gen 2,la dernière génération de puces de Qualcomm. Epaulée par 8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de mémoire interne, cette puce promet des performances de haut vol et une expérience utilisateur exceptionnelle avec l’IA et de nouvelles fonctionnalités.

Pour le volet photo, le Galaxy Z Flip 5 reprend les mêmes composants que son aîné, le Z Flip 4, avec une double caméra arrière de 12+12 mégapixels, et un capteur selfie de 10 mégapixels.

Enfin côté batterie, on a droit à un bloc de 3700 mAh compatible avec la charge rapide filaire à 25W, la charge sans fil et la charge inversée.



Galaxy Z Fold 5 : ouvert ou fermé, un livre agréable à lire

Pour son nouveau smartphone pliant au format livre, Samsung a aussi beaucoup travaillé sur la charnière. Comme le Z Flip, le Z Fold se referme donc complètement lorsqu’il est plié grâce à sa nouvelle charnière en goutte d’eau.

Côté écrans, le Galaxy Z Fold 5 associe une dalle AMOLED LTPO QHD de 7,6 pouces rafraîchie entre 1 et 120 Hz, à une dalle externe AMOLED de 6,2 pouces rafraîchie à 6,2 pouces. Affichant une résolution de 2 316 x 1 904 pixels, cette dernière est protégée par du verre Gorilla Glass 5.

A l’instar du Galaxy Z Flip 5, le Z Fold 5 est animé par une puce Snapdragon 8 Gen 2. Ce processeur dernière génération est associé ici à 12 Go de RAM et au moins 256 Go de mémoire interne.

La partie photo est assurée par une triple caméra arrière de 50+12+1 mégapixels et par un double capteur de 12+4 mégapixels. La première peut filmer en 8K, tandis que la seconde enregistre les vidéos jusqu’en 4K. Pour la batterie, c’est un module de 4400mAh compatible avec la charge rapide à 25 W qui est présent. La charge sans fil et la charge inversée sont également disponibles.

Enfin, comme espéré, le Galaxy Z Fold 5, est compatible avec un nouveau SPen. Précisons cependant qu’aucun emplacement n’est prévu pour loger le stylet. L’achat d’une coque spécifique est donc nécessaire.

Prix et disponibilité des Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5

Les deux nouveaux smartphones pliants de Samsung sont disponibles à la vente dès ce 11 août 2023, aux tarifs suivants :

A partir de 1199 € pour le Galaxy Z Flip 5 ;

A partir de 1899 € pour le Galaxy Z Fold 5.

Les précommandes sont disponibles sur le Samsung Shop avec une promotion sur les versions 512Go au prix du 256Go, une galaxy Watch6 d'une valeur de 319€ et un bonus repris pouvant aller jusqu'à 920€.

