Bon plan du jour avec ces trois forfaits pas chers à moins de 6 € qui font un carton avec leurs 20 Go, dont un sur le réseau Orange !

Un forfait 20 Go pas cher avec Cdiscount Mobile

En ce moment, Cdiscount Mobile propose un forfait 20 Go à utiliser en métropole, en 4G et sans engagement. Ce forfait pas cher est intéressant, car il propose également 10 Go lorsque vous êtes en Union Européenne ou dans les départements d'outre-mer, c'est-à-dire dans une trentaine de destinations 27 pays de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et huit destinations en outre-mer. Ce forfait très intéressant propose également des appels, SMS et MMS illimités, vers la France métropolitaine, mais aussi depuis l'UE et les DOM. Cette formule est affichée à seulement 5,99 € par mois ! Un très bon prix compte tenu de ce qu'il nous propose.

Un forfait 20 Go pour surfer sur le réseau Orange !

De son côté, Lebara Mobile nous propose également un forfait 20 Go pour 5,99 € seulement chaque mois. Celui-ci propose de surfer sur le réseau de Orange. En effet, l'opérateur historique Orange, en partenariat, propose ses antennes-relais à Lebara qui peut ainsi les utiliser pour ses forfaits mobiles, et par conséquent ses utilisateurs. Avec ce forfait, vous avez donc 20 Go de disponible, mais également des appels et SMS illimités vers la France. Ce forfait se renouvelle tous les 30 jours et pour vous accueillir vous avez 1 Go offert le premier mois, mais aussi la carte SIM est gratuite.

Un forfait écoresponsable et ajustable avec Prixtel

Prixtel propose des forfaits mobiles qui ont la particularité d'être écoresponsables, c'est-à-dire qu'ils permettent de compenser le CO2 utilisé lors de leur utilisation, via le financement de différentes actions écologiques. L'autre particularité des forfaits de cet opérateur, et qu'ils sont ajustables, on dit parfois aussi flexible. Cela veut dire qu'ils offrent une enveloppe globale, mais qui est segmentée. Cela permet chaque mois de ne payer que ce que vous avez consommé, c'est le cas avec le forfait oxygène qui offre jusqu'à 60 Go, mais avec différents paliers à 20 Go et 40 Go. Cela est très pratique puisque vous pouvez, chaque mois, gérer votre budget. Le prix est donc de 5,99 € si vous dépensez moins de 20 Go ; 7,99 €, si vous dépensez entre 20 et 40 Go ; et après 40 Go, ce sera 9,99 € jusqu'à la limite maximale de 60 Go. En plus, ce forfait offre 15 Go dans l'UE et les DOM, et vos appels, SMS et MMS sont illimités en France, et depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Véritablement un très bon plan !