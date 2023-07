Ces forfaits mobile dès 4,99 € atomisent les prix chez B&You de Bouygues Telecom !

Connaissez-vous les forfaits B&You de Bouygues Telecom ? Il s'agit des forfaits low-cost proposés par l'opérateur historique Bouygues Telecom afin de permettre à tous les utilisateurs d'accéder à la qualité de leur réseau, et cela, des 4,99 €, c'est forfait comprenne pour certains la 5G, ou encore une enveloppe web de 200 Go point nous vous disons tout sur ces super forfaits mobile.

Un forfait 20 Go illimité avec B&You !

Bouygues Telecom propose actuellement un forfait pas cher B&You avec un forfait illimité de 20 Go pour seulement 9,99 €. Cette offre a un excellent rapport qualité-prix, incluant des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous bénéficiez de 20 Go d'Internet en métropole et 14 Go pour vos déplacements en Europe et dans les départements d'outre-mer, tout cela sur le réseau performant de Bouygues Telecom, l'un des meilleurs en France.

5Go sans engagement pour moins de 5€

Si vous avez besoin de moins de données mobiles, Bouygues Telecom propose également un forfait sans engagement avec 5 Go de données pour seulement 4,99 €. Ce forfait pas cher est particulièrement adapté aux besoins de communication et pourrait convenir parfaitement aux enfants. Vous pouvez utiliser vos 5 Go en France métropolitaine et dans les DOM, ainsi qu'en Europe, tout en bénéficiant d'appels, SMS et MMS illimités en métropole.

Un forfait 5G sur le réseau Bouygues Telecom

Pour ceux qui souhaitent profiter de la 5G avec un volume de données plus élevé, Bouygues Telecom propose un super forfait 5G à 130 Go pour 15,99 €. Ce forfait combine une grande quantité de données avec la puissance du réseau de cinquième génération de Bouygues Telecom, offrant ainsi une expérience mobile ultra-rapide. Vous disposez également de 30 Go utilisables en Europe et dans les DOM, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités.

200 Go pour un max de data !

Pour les utilisateurs qui ont besoin de beaucoup de data, il existe aussi une option appelée la Summer Edition avec un forfait mobile de 200 Go pour 17,99 € par mois ! Cette super offre vous donne accès à 200 Go en métropole et 25 Go en Europe et dans les DOM, toujours avec des appels, SMS et MMS illimités et sur le réseau de qualité de Bouygues Telecom.