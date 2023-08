Surfer sur le réseau Orange dès moins de 6 € ? Sosh le rend possible !

Un forfait mini avec peu de data pour un max d’économies !

Ce premier forfait de l'opérateur Sosh est parfait si vous avez une utilisation limitée d'Internet lorsque vous n'êtes pas connecté à votre Wifi chez vous. Pour seulement 7,99 € par mois, avec cette formule pas chère vous pouvez accéder jusqu’à 1 Go d'enveloppe web, avec des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe vers la France (à l'exception de la Suisse et de l'Andorre) et les DOM.

130 Go pour ce forfait sans engagement

Au contraire, si vous avez besoin de plus de données mobiles pour votre quotidien, le forfait Sosh avec 130 Go de volume de data peut vous intéresser ! Pour 15,99 € par mois,il vous donne accès à 130 Go en métropole et 20 Go depuis l'UE et les DOM, avec des appels, SMS et MMS illimités, y compris les appels vers la France métropolitaine.

Un forfait idéal pour vos enfant pour préparer la rentrée

Si vous, ou vos enfants, n’avez pas besoin d’un accès Internet important et que vous préférez vous concentrer sur les appels et les messages, le forfait avec 100 Mo à 5,99 € par mois est idéal. Vous bénéficiez avec lui de 2 heures d'appels et des SMS et MMS illimités en France. Un avantage à ne pas négliger de ce forfait est qu’il peut être bloqué ou non pour éviter le dépassement de forfait.

Le forfait 5G ultime de Sosh avec 140 Go

Pour les gros consommateurs de données mobiles équipés de smartphones compatibles avec la 5G, l'offre avec 140 Go est un choix inévitable. Affiché à 20,99 € par mois, ce forfait 5G comprend des appels, SMS et MMS illimités en France, même depuis l'Europe et les DOM, avec 25 Go d'Internet mobile dans ces zones.