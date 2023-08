iPhone 15 : caractéristiques, date de lancement, prix....tout ce que l'on sait déjà sur les futurs flagships d'Apple

Comme c'est désormais le cas chaque année, Apple devrait procéder au lancement des iPhone 15, sa nouvelle génération de smartphones en Septembre prochain. A quelques semaines de l'événement, les spéculations au sujet des futurs flagships du géant américain se multiplient donc, entre rumeurs, analyses et fuites.

Alors, en attendant les annonces officielles du géant américain, nous vous proposons ici un récap des rumeurs les plus fiables afin de vous donner un avant-goût de ce que nous réserve la prochaine génération d’iPhone.

Combien de modèles d’iPhone 15 seront lancés ?

Bien que le nombre précis de modèles d'iPhone 15 n'a pas été confirmé, les bruits de couloir laissent penser que quatre appareils distincts seront lancés :

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max (ou Ultra)

Par ailleurs, bien que le modèle Mini ait été abandonné avec les iPhone 14, il n'est pas impossible qu'Apple envisage de le ramener à la vie avec la prochaine génération d'iPhone. Un iPhone 15 Mini reste donc tout à fait envisageable.

Quand l'iPhone 15 sera-t-il lancé ?

Apple a l'habitude de présenter ses nouveaux iPhone en septembre, et il est donc très probable que l'iPhone 15 suive le même calendrier. Selon l'analyste Jeff Pu, l'iPhone 15 sera sûrement lancé le 23 septembre 2023 au cours de la Keynote annuelle.

Cependant, il est également possible que certains modèles soient retardés en raison de problèmes de production ou de pénuries de composants.

Design de l'iPhone 15 : quels changements sont à prévoir ?

Côté design, l'iPhone 15 devrait conserver l'esthétique générale de son prédécesseur, mais avec quelques modifications notables. Par exemple, les bordures de l'écran seraient plus fines et légèrement incurvées, s'inspirant ainsi de l'Apple Watch. De plus, tous les modèles devraient adopter la "Dynamic Island", une nouvelle technologie introduite avec l'iPhone 14 Pro.

Source : Forbes

En outre, la gamme Pro de l'iPhone 15 devrait bénéficier d'une nouvelle coque en titane. Ce matériau, plus léger et plus résistant que l'acier inoxydable, pourrait contribuer à améliorer la durabilité de ces appareils tout en les rendant plus agréables à prendre en main. Côté finition, plusieurs nouveaux coloris sont également attendus.

Quels composants et fonctionnalités pour l'iPhone 15 ?

L'iPhone 15 devrait être équipé de la nouvelle puce A17 Bionic, qui promet des performances équivalentes à celles du processeur M1 des MacBook. Les modèles standard, quant à eux, devraient conserver la puce A16 Bionic qui équipe actuellement les iPhone 14 Pro. Tous les iPhone 15 Pro seraient équipés de 8 Go de RAM, tandis que la gamme standard conserverait les 6 Go disponibles aujourd'hui.

En ce qui concerne le stockage, la gamme Pro disposerait d'un minimum de 256 Go et pourrait aller jusqu'à 512 Go pour sa version la plus chère. Quant à la gamme standard, elle offrira sûrement un stockage de base de 128 Go pour la version la moins coûteuse, ainsi qu’une version un peu plus chère avec 256 Go de stockage.

Autonomie de l'iPhone 15 : une montée en capacité ?

L'autonomie est un critère crucial pour de nombreux utilisateurs de smartphones, et Apple semble avoir pris note de cela. En effet, l'iPhone 15 devrait bénéficier d'une augmentation significative de sa capacité de batterie (de 12 à 18 % en fonction du modèle). Cela, associé à la nouvelle puce A17 et à l'A16 pour la gamme standard, devrait permettre d'obtenir une autonomie considérablement améliorée par rapport à la génération actuelle.

Voici les potentielles capacités des batteries :

iPhone 15 : 3877 mAh

iPhone 15 Plus : 4912 mAh

iPhone 15 Pro : 3650 mAh

iPhone 15 Pro Max : 4852 mAh

La fin du port Lightning avec l’iPhone 15 ?

L'une des principales nouveautés de l'iPhone 15 pourrait être l'adoption de l'USB-C en remplacement du port Lightning. Cette transition serait une réponse à la directive de l'Union européenne qui rend obligatoire l'utilisation de l'USB-C sur tous les smartphones vendus sur le marché à partir du 28 décembre 2024.

Cependant, il est possible que seule la gamme Pro soit équipée de l'USB-C supportant la version 3.2 et Thunderbolt 3, tandis que les modèles de la gamme standard seraient limités à l'USB 2.0.

Qu'apporte l'iPhone 15 en termes de photographie ?

Apple semble vouloir révolutionner la photographie sur smartphone avec l'iPhone 15. Outre un nouveau capteur principal de 48 Mpx pour les modèles Pro, l'iPhone 15 Pro Max pourrait être équipé d'un téléobjectif périscope capable de produire un zoom allant jusqu'à un grossissement x6.

De plus, tous les appareils de la nouvelle génération d’iPhone seraient équipés d'un nouvel objectif hybride verre-plastique, une technologie inédite pour les smartphones sur le marché européen.

Quel sera le prix de l'iPhone 15 ?

Le prix exact des différents modèles de l'iPhone 15 est encore inconnu. Mais compte tenu des améliorations matérielles prévues et de l'augmentation du coût des composants, il est fort probable que les prix soient plus élevés que ceux des modèles précédents.

Dan Yves, analyste spécialisés dans les produits de la marque américaine, évoque une augmentation du prix comprise entre 100 et 200 dollars par modèle. L’iPhone 15 Pro Max, en particulier, pourrait devenir l'iPhone le plus cher jamais commercialisé par Apple, avec un prix de départ qui pourrait atteindre 1 679 €.

Bien que toutes ces informations soient basées sur des rumeurs et des spéculations, elles donnent une bonne idée de ce que nous pouvons attendre de l'iPhone 15. Il ne fait aucun doute qu'Apple a beaucoup d'innovations en réserve pour son prochain smartphone phare. Restez à l'écoute pour plus d'informations à mesure que nous nous rapprochons de la date de lancement en septembre !