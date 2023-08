Bénéficiez d’une remise exceptionnelle de 70€ sur votre iPhone 14 grâce à ce bon plan de Bouygues Telecom

Chez Bouygues Telecom, été et vacances riment définitivement avec bon plans. L’opérateur multiplie en effet les promos ces dernières semaines, aussi bien sur ses forfaits mobiles que sur ses offres de smartphones. Celle que nous partageons avec vous dans cet article est spécialement dédiée aux fans d’iPhones. En collaboration avec la célèbre marque la pomme, Bouygues Telecom vous offre, grâce à ce nouveau bon plan, la possibilité de bénéficier d’une grosse réduction sur le prix d’achat d’un iPhone 14 neuf ! On vous explique comment !

Besoin d’un nouveau smartphone ? Ramène l’ancien !

Le mécanisme de cette promo est tout simple. Afin de permettre à tous les inconditionnels d’Apple de s’offrir un nouveau smartphone sans se ruiner, Bouygues Telecom offre une remise différée de 70 € en guise de bonus sur la reprise d’un ancien smartphone.

Deux petites conditions sont imposées pour profiter de cette offre :

Faire reprendre votre ancien mobile pour une valeur d’au moins 10 € ;

Souscrire à l’un des forfaits mobiles de Bouygues Telecom d’au moins 100 Go (100, 130, 170, 200 ou 240 Go) lors de l’achat de votre iPhone 14 sur le site de l’opérateur.

Sortez donc votre ancien smartphone de votre tiroir et faites-le reprendre pour financer une partie de l’achat de votre nouvel iPhone dernière génération.

Plusieurs autres avantages à saisir pour acheter votre iPhone 14 au meilleur prix

Le bonus différé offert pour la reprise de votre ancien smartphone n’est pas le seul bon plan à saisir actuellement pour l’achat d’un iPhone 14 chez Bouygues Telecom.

En achetant un pack associant votre nouveau smartphone et un forfait Bouygues Telecom de 100 Go ou plus, vous pouvez en effet profiter, en plus, de:

Une grosse remise immédiate sur le prix de vente officiel de l’iPhone 14 ;

Un remboursement de plusieurs dizaines d"euros après achat ;

Une offre de financement permettant de payer sur 24 mois.

Grâce à ces multiples avant, votre iPhone 14 est plus accessible que jamais.

Rappel des caractéristiques de l’iPhone 14

Modèle standard de la dernière famille d’iPhones mi sur le marché, l’iPhone 14 est un concentré de technologie et d’esthétique.

Son écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces intègre l’encoche “notch” pour une expérience utilisateur inédite. Fluide et lumineux, il est protégé par le Ceramic Shield qui lui offre une résistance hors pair, et bénéficie de la certification IP68. C’est donc un smartphone solie et étanche.

Sou sa coque, la puce A15 Bionic offre de trè hautes performances et permet de profiter pleinement de la 5G.

Bien entendu, l’iPhone 14, est à l’instar des autres récents modèles de la marque américaine, un excellent photophone. Sa double caméra arrière de 12+12 mégapixels offre des images de haute qualité et intègre de multiples fonctionnalités. Avec ce téléphone, vous allez pouvoir prendre des photos et filmer comme un pro.

De plus, grâce à une nouvelle batterie de 3279 mAh, l’iPhone 14 jouit d’une autonomie beaucoup plus confortable que ses prédécesseurs.

