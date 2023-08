Xiaomi 13 Lite : vous pouvez l'acheter chez ce marchand pour 349 €, 150 € de réduction sur son prix de sortie... ou le louer pour encore 100 € de moins !

Le Xiaomi 13 Lite, est un appareil milieu de gamme très performant sorti à 499 €. Il fait partie de la gamme 13 des smartphone Xiaomi avec les Xiaomi 13, 13 Pro et 13 Ultra parmi lesquels il est le modèle le plus petit. Petit, mais avec de grandes capacités. Son écran AMOLED 120Hz, HDR 10+ est au niveau de certains hauts de gamme, il a de très bonnes performances avec sa puce Snapdragon 7 Gen 1, et son appareil photo avec 5 capteurs, deux à l'avant et trois à l'arrière, font de lui un très bon appareil polyvalent. 349 € est un prix vraiment excellent au vu de ses capacités ! D'autant plus que Pixmania vous propose aussi de le louer pendant 2 ans, ce qui vous permettra de ne payer que 12,39 € chaque mois, et ainsi économiser encore 103 €, ce qui fait qu'il coûte 250 € moins cher qu'à sa sortie !

Fiche technique du Xiaomi 13 Lite

Écran : 6,55" AMOLED, 2400x1080, 120Hz, HDR 10+

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 gen 1

RAM : 8 Go

Stockage : 128/256 Go

Caméra : 50 MP + 8 MP +2 MP / 32+8 MP frontal

Batterie : 4500 mAh, charge rapide 67 W

Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC, USB-C

Si on le compare à d'autre téléphones portables du même prix, le Xiaomi 13 Lite est au-dessus d'une grande partie des autres smartphones de gamme intermédiaire, malgré une concurrence très rude. Son écran est un très gros point fort puisqu'il est haut de gamme, tout comme son appareil photo 5 capteurs et son SoC. 8Go de RAM allié à une Qualcomm Snapdragon 7 gen 1 le rendent véritablement un cran au-dessus de ses concurrents.

Soldes Xiaomi 13 Lite

349 € est un tarif impressionnant pour ce téléphone qui frôlait auparavant le prix de certains haut de gamme ! En plus, avec Pixmania, il est possible de louer pendant 2 ans votre téléphone, ce qui vous permettra de ne payer que 12,39 € chaque mois, et ainsi d'économiser encore 103 € de plus... 250 € moins cher qu'à sa sortie !