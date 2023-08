Vers plus d’espace de stockage pour les iPhone 15 Pro et ses déclinaisons ?

Nous attendons la confirmation de la date de présentation officielle des nouveaux iPhone 15. En effet, l’événement devrait être marquant notamment à la faveur du levé de voile qui va s’opérer sur les caractéristiques techniques de cette nouvelle série appelée à remplacer les iPhone 14. Ces derniers ayant remporté un vif succès malgré les innovations mineures et une augmentation des prix, les suivants pourraient suivre le même chemin. Plusieurs personnes bien renseignées pensent que la marque à la pomme va afficher des prix toujours plus élevés. Nous verrons ce qu’il en est lors de la présentation officielle qui est attendue pour le milieu du mois de septembre.

L'iPhone 15 Pro embarquerait un minimum de 256 Go d'espace de stockage

D’ici là, il semble que les iPhone 15 Pro, plus particulièrement profitent de plus d’espaces, de base que la version iPhone 14 Pro. En effet, celle-ci est pressentie pour embarquer un minimum de 256 Go, comme l’iPhone 15 Pro Max. Il y aurait également des versions des deux mobiles avec 512 Go et 1 To d’espace de stockage interne. Par contre, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus qui viendraient compléter la série commenceraient avec 128 Go. Des versions avec 256 Go et 512 Go de mémoire interne seraient également proposés.

La quantité de mémoire interne est un sujet marketing car il faut reconnaître que si on a besoin de plus en plus d’espace de stockage pour enregistrer nos photos ou nos vidéos, à minima, il faut aussi voir que les services de stockage en ligne sont aujourd’hui arrivés à une certaine maturité et sont particulièrement efficaces, les plus grandes entreprises y étant passés et les utilisateurs de plus en plus poussés à les utiliser. Alors pourquoi avoir besoin de plus d’espace de stockage interne si ce n’est pour faire augmenter les prix des appareils, la capacité à accepter des cartes mémoires étant devenue de plus en plus rares notamment sur les modèles haut de gamme. Nous verrons bien si les rumeurs concernant les différentes capacités de stockage des prochains iPhone seront conformes aux rumeurs ou si Apple proposera d’autres versions, à des prix toujours plus élevés.