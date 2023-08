Google Pixel 7 Pro : Au prix le plus bas chez ce marchand, cet excellent photophone est à 720€ pour une durée limité !

Le Google Pixel 7 Pro fait partie des meilleurs photophones du moment et c'est aussi le moins cher du TOP 10 de DxoMark. Sorti en 2022, ce smartphone Google marque une nouvelle étape de franchie pour Google qui devient le marque avec le meilleur rapport qualité photo-prix. En effet, pour 720€ actuellement vous pouvez vous offrir le 6ème meilleur photophone du marché, un prix bien moins onéreux que tous les smartphones du TOP 10 qui sont à environ 1000€. Le Google Pixel 7 Pro n'est pas seulement qu'un bon smartphone pour la photo, c'est un smartphone complet qui possède un très bel écran OLED de 6,7 pouces, 120Hz, QHD+, une puce Google Tensor 2 très puissante et une belle autonomie. Sorti au prix de 899€, le Google Pixel 7 Pro est aujourd'hui à 720€ chez Rakuten, profitez-en avant qu'il ne soit trop tard !

Fiche technique du Google Pixel 7 Pro

Écran : OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz

: OLED de 6,7 pouces, résolution QHD+, taux de rafraîchissement 120 Hz Processeur : Google Tensor G2

: Google Tensor G2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage interne : 128 Go / 256 Go / 512 Go

: 128 Go / 256 Go / 512 Go Caméra arrière : Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP

: Triple capteur, principal 50 MP, ultra grand-angle 12 MP, téléobjectif 48 MP Caméra frontale : 11 MP

: 11 MP Batterie: 5 000 mAh, charge rapide 30W, charge sans fil, charge inversée sans fil

Le Google Pixel 7 Pro bénéficie d'une très bonne fiche technique qui en fait un très bon smartphone pour la photo mais aussi un smartphone complet qui pourra réaliser toutes les tâches demandées, même les plus lourdes. De plus, le Google Pixel 7 Pro possède quelques fonctionnalités très intéressantes comme la "gomme magique" permettant de retirer des éléments d'une photo. Son mode ultra économie d'énergie est également un point fort, avec ce mode activé, Google annonce une autonomie de 72h !

Promo Google Pixel 7 Pro : Rakuten casse son prix avant la sortie des Pixel 8

Alors que des rumeurs circulent sur une probable sortie prochaine des Pixel 8 et 8 Pro, Rakuten en profite pour baisser son prix et passe le Google Pixel 7 pro à 720€ alors qu'il était à 769€ récemment. Une belle promo qui s'accompagne de la livraison gratuite et de 36,03€ offerts en bon d'achat grâce au Club R. Alors, foncez sur cette opportunité pour avoir l'un des meilleurs photophones du moment pour un prix réduit !