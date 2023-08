Toutes les caractéristiques mais aussi le prix du prochain Pixel 8 de Google dévoilés bien avant la présentation

Google doit remplacer ses smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Ils devraient être annoncés d’ici la fin de l’année, certainement courant octobre. Les principales caractéristiques de la version 8 semblent connues ainsi que son prix et dont voici tous les détails.

Actuellement, le géant américain propose les smartphones Pixel 7, Pixel 7a et Pixel 7 Pro, la version la plus haut de gamme alors que le mobile portant un petit « a » est la plus abordable. Google devrait les remplacer prochainement du moins pour les Pixel 7 et les Pixel 7 Pro. En effet, il semblerait que la marque envisage d’organiser un événement courant octobre pour le lancement de ses nouveaux smartphones. Le modèle « a » sera très probablement proposé l’année prochaine étant donné que le Pixel 7a est plus récent.

Un écran de qualité et un nouveau chipset à bord ?

Selon le pronostiqueur Yogesh Brar, le smartphone Google Pixel 8 utiliserait un écran de 6,17 pouces en diagonale avec une dalle plate embarquant la technologie d’affichage AMOLED. Rappelons que cette dernière est la meilleure qui soit aujourd’hui comparativement à la technologie LCD qui n’offre pas des noirs profonds ni des couleurs extrêmement vives, ce dont est capable une dalle AMOLED. L’écran du Pixel 8 devrait profiter d’une définition FHD+ soit 2400 x 1080 pixels et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Cela lui permettra d’afficher des défilements fluides lors de la consultation des pages Internet longues et des murs des réseaux sociaux, par exemple.

Le prochain Pixel 8 de Google est pressenti pour utiliser la nouvelle puce développée par Samsung pour Google, le Tensor G3 avec, espérons-le, comme les précédents, des fonctionnalités exclusives. Le chipset serait associé à 8 Go de mémoire vive et pourrait compter sur deux versions avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

Une charge lente et une configuration photo intéressante ?

Toujours d’après le très bien renseigné Yogesh Brar, le Pixel 8 aurait une batterie d’une capacité de 4485 mAh. Elle pourrait supporter la charge à 24 watts, ce qui est loin d’être exceptionnel et serait capable de recharger à 12 watts, sans fil. Le mobile disposerait d’un lecteur d’empreinte digitale ultrasonic permettant une reconnaissance extrêmement rapide des empreintes de l’utilisateur pour déverrouiller l’appareil. Logiquement, le Pixel 8 serait animé par Android 14, Google étant à la source du système. Pour les photos, le téléphone disposerait d’un capteur principal de 50 mégapixel stabilisé optiquement pour limiter les bougés qui serait associé à un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand angle. Pour se prendre en selfie, il utiliserait un capteur de 11 mégapixels à l’avant, derrière un poinçon au niveau de l’écran.

Le Google Pixel 8 avec 128 Go d’espace de stockage en ligne serait proposé à un prix de 649 dollars alors que la version embarquant 256 Go pourrait être disponible à un tarif de 699 dollars.