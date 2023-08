Le forfait flexible 5G Le Géant de Prixtel : Un max de données à partir de 14.99€/mois

Offre inédite ! Le forfait flexible Le Géant de Prixtel fait peau neuve ! Il propose désormais 160 Go de données (au lieu de 140 Go) à partir de 14.99€ par mois. Un forfait mobile riche en services et surtout... éco responsable ! Découvrez pourquoi ce forfait peut être le meilleur choix pour vous.

Le forfait flexible qui s'adapte à vos besoins

Avec Prixtel, vous avez la liberté de choisir un forfait qui s'adapte à vos besoins. Le forfait Le Géant propose une facturation évolutive qui varie en fonction de votre consommation de data du mois. Les trois paliers de facturation sont les suivants :

Jusqu'à 160 Go : 14.99€/mois ;

De 160 Go à 190 Go : 17.99€/mois ;

De 190 Go à 220 Go : 20.99€/mois.

Grâce à cette formule, vous évitez ainsi les surcoûts excessifs, tout en gardant la possibilité de profiter d'un max de data en 4G/5G si vous en avez besoin.

Un forfait riche en services

En plus de vous proposer une enveloppe de données généreuse, le forfait Le Géant de Prixtel vous offre une panoplie de services. Que vous soyez en France métropolitaine ou à l'étranger, vous pouvez profiter de :

Les appels, SMS et MMS en illimité vers les numéros de tous les réseaux de France métropolitaine ;

Les appels illimités vers les numéros fixes d'UE et des DOM ;

L'illimité pour les appels vers les fixes et les mobiles du Canada et des Etats-Unis.

Et si vous êtes en déplacement dans l'UE ou les DOM, vous bénéficiez de :

25 Go/mois en haut débit (déduits de l’enveloppe initiale) ;

Les appels, SMS et MMS illimités vers ces zones, ainsi que vers les numéros (fixes comme mobiles) de France métropolitaine.

Un engagement écoresponsable

Prixtel a à cœur de protéger notre planète. C'est pourquoi ce MVNO propose exclusivement des forfaits mobiles totalement neutres en CO2. Comment ? En compensant toutes les émissions de CO2 produites par ses forfaits mobiles.

Pour cela, l’entreprise participe à de nombreuses initiatives significatives en faveur de la planète, notamment en plantant des arbres en France et en participant aux actions de dépollution des océans. Ainsi, chaque nouveau forfait souscrit contribue positivement au bien-être de tous.

Un forfait sans engagement et vraiment économique

Le forfait Le Géant de Prixtel est sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à n’importe quel moment, sans aucun frais supplémentaire.

De plus, ce maxi forfait est vraiment économique. Grâce aux tarifs fixes, vous pouvez maîtriser parfaitement votre budget. Et avec la promo en cours, vous faites encore plus d'économies !

Une couverture réseau étendue et la 5G incluse

Chez Prixtel, vous bénéficiez du réseau SFR, avec la même couverture et les mêmes performances (débit, qualité...) que les clients de cet opérateur. Vous pouvez donc profiter de la 5G partout où elle est disponible. Pour cela, il suffit d'activer l'option 5G dans votre espace client. Cette option est gratuite et vous permet de profiter d'une vitesse de connexion ultra-rapide.

Au total, avec le forfait Le Géant de Prixtel, vous bénéficiez d'une offre vraiment exceptionnelle : un forfait flexible, écoresponsable, économique et riche en services. N’attendez donc plus et souscrivez dès maintenant !