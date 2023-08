Les Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont maintenant disponibles, prêts à se plier à toutes vos envies

La marque Samsung a organisé un événement en Corée du Sud pour présenter ses nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5. Après une période de précommande, ils sont maintenant disponibles pour des prix respectifs de 1199 € et 1899 €.

Après plusieurs mois de rumeurs sur le design et les caractéristiques des deux nouveaux smartphones pliants du géant sud-coréen, la marque a pu dévoiler officiellement ses deux bijoux de technologies que sont les Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5. Ils ont été proposés depuis fin juillet à travers une phase de précommande et sont désormais disponibles directement à la vente, via différents distributeurs et sur le site de la marque où des couleurs exclusives sont proposées. Le Galaxy Z Fold5 est disponible pour un prix de 1899 €, soit 100 € de plus que son prédécesseur lors de sa sortie. Le Galaxy Z Flip5, le modèle à clapet est également touché par une augmentation par rapport au Galaxy Z Flip4 puisqu’il est disponible à 1199 €. Pour autant, aussi bien techniquement qu’au niveau du design, les différences ne sautent pas aux yeux. Reconnaissons tout de même le changement de charnière qui permet, enfin, aux deux volets qui se replient l’un sur l’autre d’être en contact alors qu’il y avait un espace entre eux sur les précédents modèles qu’il s’agisse du Fold ou du Flip.

Techniquement, le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 embarque la même puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 8 Go de mémoire vive pour le premier et 12 Go de RAM pour le deuxième. Ils proposent un minimum de 256 Go d’espace de stockage et intègrent les mêmes batteries que les précédents modèles, soit des capacités de 3700 mAh pour le modèle à clapet et 4400 mAh pour celui qui s’ouvre comme un livre. En outre, la vitesse de recharge est identique aux Fold4 et Flip4 soit 25 watts. Les deux smartphones peuvent se recharger sans fil. Ils sont certifiés IPX8, signifiant qu’ils sont capables de résister à l’immersion sous l’eau mais pas à la poussière. Ils sont Wi-Fi 6E avec du Bluetooth 5.3, du NFC mais ne proposent pas de port audio jack pour brancher un casque. Les lecteurs d’empreinte digitale sont installés sur le profil droit. Les deux appareils sont compatibles 5G et proposent un son stéréo, supportant jusqu’à 2 cartes SIM.

Quels écrans pour les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 ?

Les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 sont, comme leurs prédécesseurs respectifs dotés de plusieurs écrans dont un interne flexible. L’écran externe du Galaxy Z Flip5 mesure maintenant 3,4 pouces en diagonale avec une définition de 920x748 pixel protégé par la technologie Corning Glass Victus 2, soit la plus résistante à ce jour. L’écran interne mesure 6,7 pouces lorsqu’il est totalement ouvert avec une compatibilité HDR10+ et une luminosité maximale de 120 Hz. Samsung annonce une luminosité de 1750 cd/m², soit autant que le Galaxy S23 Ultra, par exemple.

Pour prendre des photos, le Galaxy Z Flip5 est doté de deux capteurs de 12 mégapixels, comme son prédécesseur avec un capteur à selfie de 10 mégapixels sachant que les deux premiers peuvent aussi servir à se prendre en photo soi-même en positionnant le mobile ouvert à moitié en utilisant l’écran externe comme zone de cadrage.

Le Galaxy Z Fold5 utilise également deux écrans avec une surface d’affichage externe qui mesure 6,2 pouces tout en hauteur et protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2. Il a une fréquence de 120 Hz et une définition de 904x2316 pixels. Il est percé tout en haut pour abriter un capteur à selfie de 10 mégapixels. L’écran interne mesure 7,6 pouces lorsqu’il est totalement ouvert. Il supporte l’utilisation du stylet S Pen, fourni avec le mobile. Il y a un autre capteur à selfie, de 4 mégapixels, celui-ci, sous l’écran ne se voyant pas et permettant ainsi de ne pas avoir de gêne visuelle. L’écran interne est compatible HDR10+ et affiche une définition de 1812x2176 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Pour les photos, le Galaxy Z Fold5 utilise un capteur grand angle de 50 mégapixels avec un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x.