Xiaomi Redmi Note 12 Pro : super remise chez Amazon ! Un excellent smartphone pour préparer la rentrée

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, lancé par Xiaomi en mars 2023, est un smartphone de milieu de gamme au rapport qualité/prix élevé. Doté d'une grande polyvalence, ce smartphone propose une fiche technique véritablement intéressante compte tenu de son prix modeste, surtout avec ses 254 € sur Amazon en ce moment. À ce tarif, ce smartphone arrive à proposer un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces, un capteur photo de 108 Mpx ainsi qu'une batterie de 5020 mAh ! Des caractéristiques généralement réservées à des modèles bien plus coûteux et haut de gamme ! C'est le choix idéal pour la rentrée.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G RAM : 8Go

: 8Go Stockage : 128Go de stockage interne non extensibles

: 128Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels

: Triple capteur photo 108+8+2+5 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5020 mAh compatible charge 67 watts

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G ne laisse pas indifférent via une sa fiche technique fournie et avancée. Son écran Amoled est un énorme point fort, tout comme ses capteurs photos qui permettent de belles images, et cela, c'est sans mentionner son autonomie très longue durée !

Profitez du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec Amazon !

Promo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G : 254 € chez Amazon, c'est son prix le plus bas !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est disponible avec une promo supplémentaire de -10% et atteint le tarif de 254 € alors que son prix initial est de 399,90€ ! Un prix historiquement bas pour ce modèle 5G qui propose des caractéristiques absolument excellentes, probablement l'un des smartphones aux meilleur ratio qualité/prix actuel.