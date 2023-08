Google Pixel 7a : ce marchand le propose avec 17 % de remise immédiate et un code de réduction !

Le Google Pixel 7a est un smartphone de milieu de gamme avec une compatibilité 5G proposé par le constructeur Google. Au fil des années, la série des Pixel s'est affirmée comme un acteur majeur sur le marché des téléphones mobiles, et le Pixel 7a continue cette tendance sans relâche. Initialement affiché à 509 €, son prix de lancement baisse grâce à une offre de Rakuten, qui le propose désormais à 412 € avec à une réduction immédiate de 17 % ainsi qu'en utilisant le code promotionnel RAKUTEN7 !

Fiche technique Google Pixel 7a

Écran : Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+

: Écran OLED de 6,1 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Google Tensor 2

: Google Tensor 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go

: 128 Go Caméra principale : Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels

: Capteur grand angle de 64 mégapixels et ultra grand angle 13 mégapixels Caméra frontale : 13 mégapixels

: 13 mégapixels Batterie : 4385mAh avec charge rapide

Le Google Pixel 7a est un des smartphones milieu de gamme les plus qualitatifs dont plusieurs caractéristiques le rapproche fortement du haut de gamme haut de gamme : 8 Go de RAM ; puce Google Tensor 2 ; appareil photo et écran OLED de pointe font de lui un appareil excellent en tout point qui n'a rien à envier à smartphones plus chers !

Le Google Pixel 7a est déjà en réduction sur Rakuten !

Le Google Pixel 7a est en ce moment à 412 € au lieu des 509 €, via une remise de 17 % et le code RAKUTEN7. Celui-ci est proposé par le vendeur Inno Mall sur Rakuten, un marchand qui est noté avec 4,8 sur 5 ! Rakuten promet une livraison gratuite et rapide en plus de cela !