Samsung Galaxy S24 Ultra, un meilleur écran que le précédent et un meilleur téléobjectif pour les photos

Récemment, Samsung a présenté officiellement les modèles pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, mais les ingénieurs de la firme sud-coréenne travaillent depuis plusieurs semaines maintenant sur le prochain flagship de la marque, le Galaxy S24 Ultra. Celui-ci doit faire mieux que son prédécesseur et petit à petit, les détails sur sa configuration technique fuitent, comme les précédents.

Un meilleur écran pour le Galaxy S24 Ultra de Samsung ? Plus lumineux ?

Ainsi, selon Ice Universe, le modèle le plus haut de gamme du fabricant disposerait d’un nouvel écran. Il s’agirait d’une dalle OLED M13 fabriquée par Samsung Display. Alors que le Galaxy S23 Ultra peut atteindre 1750 cd/m² en ce qui concerne la luminosité maximale, la concurrence dépasse les 2000 cd/m². Nous ne connaissons pas encore précisément les caractéristiques techniques du panneau M13, mais nous nous attendons à ce que la luminosité soit supérieure, au moins à celle du Galaxy S23 Ultra. En effet, la définition des écrans semble atteindre un certain « plafond de verre ». Il peut, peut-être, y avoir des efforts sur la fréquence de rafraichissement lorsqu’on voit Motorola qui propose désormais une gamme complète de mobiles avec des écrans à 144 Hz. En outre, il semblerait que cette dalle soit plus fine et optimise l’énergie consommée pour une meilleure efficacité tout en proposant une qualité d’image supérieure. Cela pourrait aider l’appareil à proposer une meilleure autonomie. En outre, plusieurs rumeurs laissent entendre que les Galaxy S24 et Galaxy S24+ auraient des écrans LTPO pouvant faire varier leur fréquence de rafraichissement entre 1 et 120 Hz pour une meilleure efficacité énergétique et offrir une expérience visuelle des plus fluides.

Un meilleur téléobjectif pour le Samsung Galaxy S24 Ultra et pour les autres ?

Dans le domaine de la photo, le Galaxy S24 Ultra se doit de proposer ce que Samsung fait de mieux. Il se pourrait qu’il bénéficie d’un nouveau téléobjectif avec cette fois 50 mégapixels contre 10 mégapixels au dos du Galaxy S23 Ultra. Le capteur serait également plus grand, 1/2,52 pouces contre 1/3,52 pouces sur le Galaxy S23 Ultra. Ces caractéristiques devraient lui permettre d’offrir une meilleure qualité d’image, et ce, même si le niveau du zoom n’est pas à 5x. En outre, ce nouveau capteur pourrait être utilisé pour faire des captations vidéos avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde ce dont n’est pas capable l’actuel modèle. Rappelons que le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ utilisent aussi un téléobjectif. Reste à savoir s’ils en profiteront, mais depuis quelques générations, Samsung harmonise ses montées en gamme sur les séries les plus avancées, ce qui peut laisser penser qu’ils pourront exploiter ce nouveau téléobjectif de 50 mégapixels en lieu et place du 10 mégapixels stabilisé optiquement et permettant d’offrir un zoom optique 3x.