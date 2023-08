Samsung Galaxy Z Flip5 : un financement spécial en 24 fois sans frais, avec 100 € de reprise et des Galaxy Buds 2 Pro offerts !

Le Samsung Galaxy Z Flip5 est un smartphone haut de gamme qui vient tout juste de sortir. Il s'agit de l'un des smartphone les plus performant de sa génération, et pour son lancement, son constructeur Samsung le propose sur son site avec de nombreux avantages.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un smartphone haut de gamme du constructeur Samsung qui vient à peine de sortir. Ce téléphone portable a la particularité de se plier verticalement et propose une puce Snapdragon 8+ Gen 2, un écran Amoled, et de nombreuses autres fonctionnalités haut de gamme. En ce moment, sur le site de Samsung, vous pouvez le trouver à 1199 €, avec 100 € de bonus de reprise sur votre smartphone actuel, mais aussi la possibilité de la payer en 24 fois. Et ce n'est pas tout cas des Samsung Galaxy Buds2 Pro d'une valeur de 179 € sont offerts avec celui-ci.

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

: Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8+ Gen 2

: Snapdragon 8+ Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage

: Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage Batterie : 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W

: 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 13

: Fonctionne avec Android 13 Connectivité : Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un smartphone haut de gamme très singulier puisqu'il mélange un aspect atypique avec la technologie la plus avancée du moment. Outre sa remarquable puissance due à sa puce, il se démarque par un design ingénieusement conçu pour allier praticité et fonctionnalité, grâce à sa capacité de pliage avec un forme de goutte d'eau au niveau de la pliure qui le rend aisément transportable. Une fois déplié, son écran de 6,7 pouces se révèle parfaitement adapté au streaming, au gaming et à bien d'autres activités.

Procurez vous le Samsung Galaxy Z Flip5 avec de nombreux avantages !

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 sur le site de son constructeur en financement spécial

Proposé à 1119 € le Samsung Galaxy Z Flip est en ce moment sur le site de son constructeur Samsung avec un financement spécial qui vous permet de le payer jusqu'en 24 fois sans frais ! Mais en plus, vous avez également un bonus de reprise de 100 € sur votre ancien modèle et des Galaxy Buds 2 Pro offerts d'une valeur de 179 € !