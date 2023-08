Le chrono tourne ! Dernier jour pour profiter de ce forfait mobile ajustable avec 111 Go à 9,99 € !

Pour la rentre, se procurer un nouveau forfait mobile peut-être une bonne façon de se préparer et faire table rase pour payer moins cher tout au long de l'année. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent expliquer que votre forfait est un tarif plus élevé que le prix du marché actuel, si cela fait longtemps que vous y êtes abonné par exemple. En ce moment, l'opérateur YouPrice propose une offre ajustable avec une enveloppe web entre 111 Go et 130 Go, le tout dès 9,99 €, nous vous disons tout.

Le First un forfait ajustable avec option 5G

Le First est un forfait mobile pas cher de YouPrice, un opérateur MVNO qui propose des formules ajustables, cela veut dire que leurs tarifs fluctuent en fonction du nombre de données mobile que vous utilisez par rapport à votre enveloppe web global, grâce à un système de paliers. En fin de mois, vous pourrez donc savoir à combien s'élèvera votre paiement. C'est donc le cas avec le First, un forfait qui propose entre 111 et 130 Go. Celui-ci vous propose un premier palier entre 0 et 111 Go, où vous ne paierez que 9,99 € si vous ne dépassez pas ce volume. Puis, entre 111 Go et 120 Go, le forfait passe à 16,99 € ; et enfin jusqu'à 130 Go, qui est le seuil maximal, votre souscription sera de 18,99 €.

Quelles sont les fonctionnalités du First ?

L'un des gros avantages de ce forfait sans engagement est que vous pouvez choisir le réseau sur lequel vous souhaitez utiliser votre forfait, que ce soit entre SFR et Orange ! En ce qui concerne les possibilités offertes par ce forfait, vous pourrez appeler, mais aussi envoyer des SMS et MMS en illimités vers la France, que vous y soyez, ou depuis les régions des DOM et en Union européenne. Dans ces deux destinations, vous aurez d'ailleurs une enveloppe web de 16 Go, décomptez de vos données globales, pour partir en vacances. Un autre avantage de ce forfait est que vous pouvez à tout moment opter pour l'option 5G pour 5 € de plus par mois !

