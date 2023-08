Toutes les caractéristiques du Samsung Galaxy S23 FE 5G dévoilées bien avant la présentation officielle ?

La marque Samsung propose un large éventail de smartphones allant de l’entrée de gamme jusqu’au plus haut de gamme en passant par les modèles pliants. Il se murmure que l’offre pourrait encore s’étoffer avec un modèle Galaxy S23 FE 5G qui serait le plus abordable de la série. Ses caractéristiques semblent connues, bien avant la présentation officielle et en voici tous les détails.

Actuellement, Samsung propose la série Galaxy S23 avec le Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Ceux-ci pourraient prochainement être rejoins par le Galaxy S23 FE. Rappelons que les mobiles FE signifiant Fan Edition sont des modèles plus modestes que les versions classiques, notamment au niveau de leurs capacités photo, mais conservent l’ADN de la série notamment en ce qui concerne son design, ses performances, son écran et sa batterie. Il est le plus abordable de la série et cela permet ainsi à des personnes dont le budget est limité de pouvoir atteindre les sommets, en main.

Ainsi, selon une personne bien renseignée et à l’origine de plusieurs fuites qui se sont révélées exactes, il semblerait que le smartphone Samsung Galaxy S23 FE soit équipé d’un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Il embarquerait une batterie ayant une capacité de 4500 mAh et pouvant supporter la charge à 25 watts. Il serait capable de se recharger sans fil. Le mobile serait également certifié IP68 donc pourrait résister à une immersion sous l’eau ou à la poussière, comme ses aînés.

Pour fonctionner, le Galaxy S23 FE est pressenti en deux déclinaisons. Certains marchés auraient droit à un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 tandis que d’autres, certainement en Europe, seraient fournis avec un processeur Samsung Exynos 2200.

Quelle configuration pour les photos et quel design ?

Pour faire des photos, le smartphone aurait un capteur à selfie de 10 mégapixels installé à l’avant tandis qu’un capteur principal de 50 mégapixels avec une stabilisation optique serait à l’arrière. Ce dernier serait accompagné d’un capteur de 8 mégapixels dédié aux prises de vue en mode ultra grand-angle et il y aurait également un téléobjectif de 12 mégapixels permettant de zoomer optiquement donc de ne pas perdre de détails. @heyitsyogesh, à l’origine de cette fuite, prétend savoir que l’appareil serait lancé courant septembre sur les différents marchés. Récemment, rappelons que la marque a présenté ses deux nouveaux smartphones pliants, le Galaxy Z Flip5 et le Galaxy Z Fold5 qui sont maintenant disponibles dans le commerce.

Avant l’été, le site smartprix.com publiait des images de ce qui pourrait bien être le design du Galaxy S23 FE, des rendus que nous relayons ici, mais qui, comme toujours, est à prendre avec les pincettes de rigueur la marque n’ayant, à ce jour, rien confirmé ou infirmé. Le mobile aurait des dimensions de 158 mm en hauteur pour 76,3 mm de largeur et 8,2 mm d’épaisseur.