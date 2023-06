Des images réalistes du prochain Samsung Galaxy S23 FE 5G ?

Samsung prévoit de lancer le Samsung Galaxy S23 FE 5G (Fan Edition) plus tard cette année, poursuivant ainsi sa tendance à proposer des spécifications haut de gamme à un prix abordable. Malgré des rapports contradictoires sur son existence, il a été confirmé que le Galaxy S23 FE 5G est bien réel et qu'il sera bel et bien lancé cette année. Smartprix, en collaboration avec le pronostiqueur réputé OnLeaks, a réussi à obtenir des rendus de conception exclusifs du Galaxy S23 FE 5G dont voici tous les détails.

Alors qu’il y a un moment, certains doutaient de la réelle commercialisation du Galaxy S23 FE 5G, il semble qu’il n’y ait plus vraiment de doute quant à son prochain lancement. Déjà plusieurs rumeurs courent à son sujet. Le site Smartprix, avec l’appui de @OnLeaks a ainsi publié plusieurs visuels de ce qui pourrait bien être le Galaxy S23 FE 5G de Samsung. Cette conception révèle une configuration à trois caméras, une caractéristique qui devrait se maintenir par rapport à son prédécesseur. Ce smartphone devrait également intégrer un téléobjectif, un élément relativement rare dans cette gamme de prix. Le module caméra a subi des changements par rapport au Galaxy S21 FE 5G précédent, lancé en 2021.

En comparant le design du Galaxy S23 FE 5G avec les modèles actuels de Samsung, on remarque une ressemblance frappante avec le modèle Galaxy A54 5G. Le prochain smartphone sera doté d’un écran plat d'environ 6,4 pouces. L’écran comportera une caméra selfie centrée derrière un poinçon et un capteur d'empreintes digitales intégré sous l'écran, offrant ainsi une sécurité renforcée. En ce qui concerne le panneau arrière, le Galaxy S23 FE présentera une disposition avec trois capteurs de caméra dépassant de la surface et reprenant le côté épuré de tous les Galaxy S23. Les bords d’écran semblent plus larges que celles du Galaxy S21 FE. Les dimensions prévues pour le Galaxy S23 FE sont d'environ 158x76,3x8,2 mm, ce qui suggère un design élégant et compact. Ces dimensions permettent une prise en main confortable et une utilisation aisée d'une seule main.

Quelle fiche technique pour le Samsung Galaxy S23 FE 5G ?

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S23 FE 5G pourrait être équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1, un chipset sorti en 2022 qui a démontré de bonnes performances dans les téléphones phares précédents et qui est une version overclockée (avec une fréquence d’horloge plus élevée) que la version classique Snapdragon 8 Gen 1. Initialement, il était supposé que le Galaxy S23 FE 5G pourrait être alimenté par le chipset Exynos 2200, mais certaines variantes pourraient être équipées du Snapdragon, selon les marchés. Bien que la taille exacte de l'écran ne soit pas encore confirmée, on s'attend à ce qu'il s'agisse d'un panneau AMOLED de 120 Hz.

Concernant les configurations de stockage, le Galaxy S23 FE 5G devrait proposer des options de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Une batterie de 4500 mAh supportant 25 watts devrait également être présente. Une amélioration intéressante serait la caméra principale, avec des rumeurs suggérant qu'elle pourrait être équipée d'un capteur de 50 mégapixels similaire à ceux présents dans les smartphones Galaxy S22 et Galaxy S23. Cette amélioration permettrait de proposer une expérience photographique plus qualitative, car le modèle précédent du Galaxy S23 FE 5G avait un appareil photo de 12 mégapixels. Les détails concernant les autres capteurs de caméra sont encore rares. Bien que la date de lancement officielle du Galaxy S23 FE 5G n'ait pas été annoncée par Samsung, on suppose qu'il pourrait être dévoilé aux côtés des prochains téléphones pliables de la marque, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. Ces appareils devraient être révélés lors de la deuxième partie de l'événement Samsung Unpacked, prévu pour le mois prochain, le 26 juillet 2023.