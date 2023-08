Les forfaits illimités Free sont au meilleur prix pour préparer la rentrée !

Un forfait Free parait pour la rentre scolaire

Parmi les forfaits Free proposés en ce moment par Free, il existe une formule proposant 2 heures d’appels par mois et 50 Mo de données mobiles auxquelles s'ajoute des SMS et MMS illimités. Pour la rentrée de vos enfants, ce forfait peut s'avérer très utile. D'autant plus qu'il peut l'accompagner quelques années puisqu'il est possible de choisir une option booster qui vous permet de le faire passer à un forfait 5Go avec des appels illimités vers la France, et cela même si vous êtes en UE et dans les DOM. Affiché dans sa forme initiale à 2,99 € par mois, vous pouvez donc l’obtenir dans sa forme boosté à 4,99 € ! Et encore mieux, pour les abonnés Freebox, ce forfait est gratuit et ne coûte donc que 2 € avec l'option boost !

Une série spéciale Free avec 110 Go

Free Mobile propose depuis quelque temps sa série spéciale Free qui permet d’obtenir 110 Go d'enveloppe web. Ce forfait sans engagement, donne également accès à des appels, SMS et MMS sont illimités vers la France, que ce soit quand vous y êtes, mais aussi depuis l’UE et les DOM. Et dans ces deux zones internationales, vous aurez aussi 18 Go de data. Ce forfait pas cher est à 12, 99 € par mois la première année, puis la formule se transforme et devient le forfait Free 5G.

Le forfait Free 5G avec 210 Go !

Que vous ayez profité de la série spéciale de Free pendant une année ou que vous souscriviez directement à cette nouvelle offre, la formule Free 5G met à disposition 210 Go à utiliser en métropole, ainsi qu'une enveloppe supplémentaire de 25 Go en 4G valables dans plus de 70 destinations à l'étranger. En ce qui concerne vos communications, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis l'Europe, les départements d'outre-mer, le Canada, l'Australie, Israël, les États-Unis, l'Afrique du Sud, et d'autres pays. Comme son nom l'indique, cette formule est spécifiquement conçue pour la 5G, ce qui permet à votre téléphone d'être pus rapide et stable, à condition qu'il soit compatible. Initialement affiché à 19,99 € par mois, ce tarif peut être réduit à seulement 9,99 € si vous êtes abonné à la Freebox Pop !