Le nouvel HONOR 90 Smart est à seulement 199 € chez Bouygues Telecom : profitez-en !

Obtenir le nouvel HONOR 90 Smart à prix mini, ça vous tente comme occasion ? Si c’est le cas, rendez-vous tout de suite chez Bouygues Telecom ! En ce moment, l’opérateur organise une opération « 1, 2, 3, Cash » avec le smartphone dernier cri du constructeur chinois à seulement 199 € en cas d’abonnement à un forfait 100 Go 5G. Pour en savoir davantage sur cette très belle affaire, n’attendez pas plus et lisez immédiatement cet article !