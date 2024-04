Chaque smartphone offre une prise en main qui lui est propre. Le POCO F5 Pro présente une plaque légèrement saillante avec des capteurs alignés verticalement, donnant une sensation de robustesse avec un cadre en plastique disponible en noir ou blanc. Le Google Pixel 7 Pro opte pour une bande distinctive à l'arrière qui s'étend sur toute la largeur, intégrant les capteurs de manière élégante dans un cadre en verre, disponible en vert sauge, neige ou noir. Quant au Samsung Galaxy A55 5G, il arbore un dos en verre avec un design très épuré où les capteurs photo semblent flotter sur la coque, disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime, offrant un design minimaliste mais attrayant. Le profil des smartphones varie légèrement, avec des bords plus arrondis pour le Samsung, donnant une touche de sophistication et de confort lors de la prise en main.

En termes de dimensions, le POCO F5 Pro mesure 162,78x75,44x8,59 mm pour un poids de 204 grammes, ce qui le rend relativement compact mais solide. Le Google Pixel 7 Pro est légèrement plus grand et plus épais, avec des dimensions de 162,9x76,6x8,9 mm et un poids de 212 grammes, offrant une robustesse palpable. Le Samsung Galaxy A55 5G, tout en étant le plus léger des trois à 213 grammes, est presque aussi grand que les autres avec 161,1x77,4x 8,2 mm. C’est le Google Pixel 7 Pro qui se révèle être le plus grand des trois, tandis que le POCO F5 Pro est le plus léger, offrant une portabilité accrue.

Widget Bemove Multi-marques : n° 164 | Poco F5 Pro

Lequel offre les meilleures performances et quel est le plus bel écran ?

Afin d’offrir de très bonnes performances, le POCO F5 Pro utilise le puissant Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et décliné avec des configurations de 8 Go ou 12 Go de RAM, et une capacité de stockage fixe à 256 Go sans extension possible via une carte mémoire micro SD. Le Google Pixel 7 Pro est équipé du processeur Tensor G2, avec 12 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go, également sans possibilité d'extension. Enfin, le Samsung Galaxy A55 5G fonctionne avec un processeur Samsung Exynos 1480, accompagné de 8 Go de RAM et de la possibilité d'augmenter le stockage via une carte micro SD pour des capacités initiales de 128 ou 256 Go.

En termes de puissance brute, le Snapdragon 8+ Gen 1 du POCO F5 Pro le positionne en tête, suivi de près par le Tensor G2 du Google Pixel 7 Pro, tandis que l'Exynos 1480 place le Samsung Galaxy A55 5G un cran en dessous, particulièrement dans les tâches les plus exigeantes.

Widget Bemove Multi-marques : n° 216 | Samsung Galaxy A55

Pour l’affichage, le POCO F5 Pro est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces, offrant une définition de 1440x3200 pixels et une luminosité de pointe de 1400 cd/m², compatible HDR10+ et Dolby Vision, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Google Pixel 7 Pro possède un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces, AMOLED aussi, avec une définition similaire de 1440x3120 pixels, supportant HDR10+, mais sans indication de la luminosité maximale. Son taux de rafraîchissement atteint également 120 Hz.

Le Samsung Galaxy A55 5G propose un écran AMOLED de 6,6 pouces, avec une définition inférieure de 1080x2400 pixels, une luminosité de 1000 cd/m², et il supporte aussi HDR10+. La fréquence de rafraîchissement est identique à 120 Hz. L'écran du POCO F5 Pro se distingue par sa haute définition et sa luminosité élevée, offrant potentiellement la meilleure expérience visuelle, suivi de près par le Pixel 7 Pro et ensuite par le Galaxy A55 5G.

Quelles configurations pour les photos, quelle autonomie et quelle connectivité ?

En photographie, le Google Pixel 7 Pro se distingue avec ses capteurs de haute résolution : un principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels qui fait aussi office de macro, et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 5x. Le POCO F5 Pro propose un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un module pour les prises de vue en mode macro de 2 mégapixels. Le Samsung Galaxy A55 5G aligne un principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un objectif macro de 5 mégapixels. Le Pixel 7 Pro prend l'avantage grâce à son téléobjectif versatile et ses capacités en zoom, offrant la meilleure polyvalence photographique, notamment pour les amateurs de photos à longue distance.

Widget Bemove Multi-marques : n° 38 | Google Pixel 7 Pro

Pour fonctionner, le POCO F5 Pro est équipé d'une batterie de 5160 mAh et supporte une puissance de charge de 67 watts, avec en plus une capacité de charge sans fil de 30 watts, mais il ne propose pas de charge inversée. Le Google Pixel 7 Pro, avec une batterie de 5000 mAh, offre une charge plus modeste de 30 watts et une charge sans fil de 23 watts, mais il inclut la charge inversée. Le Samsung Galaxy A55 5G propose également une batterie de 5000 mAh, avec une charge supportée de 25 watts, mais sans options de charge sans fil ou inversée.

Enfin, notez que tous les modèles supportent la 5G et offrent des technologies Wi-Fi et Bluetooth avancées. Le Google Pixel 7 Pro dispose du Wi-Fi 6E, l’un des plus récents, et du Bluetooth 5.3. Le POCO F5 Pro et le Samsung Galaxy A55 5G utilisent le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 pour le premier, 5.3 pour le second. En termes de durabilité, le Pixel 7 Pro est certifié IP68, le plus résistant des trois à l'eau et à la poussière, comparé à la certification IP53 du POCO et à IP67 pour le Samsung. Le lecteur d'empreintes pour tous est placé sous l'écran, ce qui est pratique et ergonomique.